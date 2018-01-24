更新版 1-韩股业绩：SK海力士年获利创纪录新高，因芯片需求强劲

(新增业绩里程碑、分析师评论及市场展望)

* 第四季获利42亿美元，分析师预估40亿

* 记忆体芯片需求强劲提振获利，尽管部分产品价格下跌

* 2018年记忆体芯片行业总营收料达1,500亿美元--Gartner

路透首尔1月25日 - 韩国SK海力士周四表示，第四季营业利润较上年同期增长近两倍，创纪录高位，并超过市场预期，因记忆体芯片需求持坚，尽管韩元走强。SK海力士为仅次于三星电子的全球第二大记忆体芯片制造商。

由于服务器和移动设备的需求若渴，记忆体芯片利润更加丰厚，SK海力士年营业利润因此达到13.7万亿韩元(129亿美元)，为公司史上最高。

NAND快闪记忆体芯片的价格下跌，以及对该记忆体芯片荣景或许即将结束的担忧，都已让SK海力士股价较11月初的16年高位90,300韩元下跌约20%。

然许多分析师预期，SK海力士2018年的获利还会更多，因NAND今年出货料将增加，且动态随机存取记忆体(DRAM)芯片需求似乎强劲。

“尽管韩元兑美元升值，但DRAM价格持续强劲，且服务器方面的需求可望进一步改善，从而点燃了今年获利再度刷新纪录的前景”，Kiwoom Securities分析师Pak Yu-ak表示。

韩元升值使得韩国产品在海外的竞争力下降，并且当资金汇回国内时侵蚀海外收入。

根据研究机构Gartner的数据和预测，记忆体芯片行业2017年整体营收创纪录高位1,320亿美元，大大高于2016年的800亿美元，2018年料进一步增至1,500亿美元，2019年则可能回落至约1,300亿美元。

SK海力士称，10-12月当季营业利润从上年同期的1.54万亿韩元增加为4.5万亿韩元。根据汤森路透StarMine SmartEstimate，12位分析师预估为4.3万亿韩元。

第四季营收增长69%至9万亿韩元。

分析师表示，竞争对手三星电子10-12月当季料也将录得创纪录的获利，尽管本月稍早公布的业绩初估不及市场预期，部分归因于韩元强势。

韩国出口商将密切关注2018年韩元走势。韩元兑美元周三接近三年高点。

SK海力士表示，10-12月DRAM芯片出货较前季增加3%，平均售价上涨9%；NAND芯片出货大增16%，平均售价上涨4%。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 许娜/王丽鑫)