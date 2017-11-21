更正-路透基点：超盈国际控股筹集20亿港元俱乐部贷款--TRLPC(11月16日)

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“富邦银行香港”，非“台北 富邦银行”) 路透11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，超盈国际 控股已向七家银行筹集20亿港元(2.6亿美元)的3.5年期多币种资金。 中国银行(香港)有限公司、中国交通银行、中国信托商业银行、恒生 银行、渣打银行、富邦银行(香港)及大华银行为该融资案的牵头行。该融 资案包括了10亿港元定期贷款和可提领港元、美元或欧元的10亿港元循环 信用额度。渣打银行是贷款代理行。 该俱乐部贷款本月稍早签定，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)、 伦敦银行同业拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放利率(Euribor)加码22 0个基点，具体取决于提领何种货币。承诺费为40个基点。 该贷款案的借款方为超盈纺织(香港)有限公司、润达弹性织物(香港) 有限公司、超盈纺织有限公司、润达投资(香港)有限公司及超盈(越南)， 母公司超盈国际控股为担保方。 定期贷款在18个月宽限期后，分五期每半年不等额偿还，10%(第1-2 期)、15%(第三期)、25%(第四期)及40%(第五期)。 资金将用做借款方自2016年1月8日起的12亿港元银团贷款的再融资， 以及资本支出和一般用途。(完)