机构观点：两级利得税制有助提升香港竞争力，经济前景信心回升--ACCA

路透香港1月11日 - 特许公认会计师公会（ACCA）香港分会周四发表一项调查显示，会员认为经济向好以及引入两级制利得税有助提高香港竞争力和促进中小企持续发展，因而对经济前景信心回升。

ACCA香港分会于2017年11月期间访问了334位会员，当中涵盖来自不同行业、公司规模及年龄层的财务及会计专业人士，以了解他们对2018香港经济前景及营商环境的预测及看法。

调查显示，受访会员对香港今年的经济表现与去年相比显著变得乐观，当中认为经济表现好/非常好的由上年的5%大幅增长至32%，而预料经济表现为差/非常差的则由去年的37%大幅跌至8%，反映受访者对经济前景信心回升。

受访者认为首四项对香港经济带来正面影响的因素包括“中国经济增长”、“低息环境”、“美国经济复苏”及施政报告提出引入的“两级制利得税”。

ACCA香港政策主管朱暖晖表示，“15%受访者认为两级制利得税能为本港经济带来正面影响，预料新特首班子的建议将有助提高香港竞争力和促进中小企持续发展，而施政报告提倡的科研开支超级税务扣减将不只推动更多企业在港进行科研活动，更有助吸引内地及海外科技企业、研发机构来港成立分支。”

近半（48%）受访者认为今年经济表现将正面影响他们的业务，信心比去年的16%显著增强。而认为今年经济表现将负面影响业务的受访者占19%，比去年的47%明显降低。

行业发展方面，受访者认为最具增长潜力的行业依次为资讯科技及电讯、医疗保健以及金融、银行及保险。有趣的是，资讯科技及电讯业亦是受访者认为三大最具挑战的行业之一。而零售则将于2018年面对最大的挑战。

朱暖晖指出，资讯科技及电讯业同时亦是第三位面对最大挑战的行业，反映科技投资风险亦相对较高；至于零售业面对的严峻挑战在于网购越趋盛行以及租金高企等因素。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)