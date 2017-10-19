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全球金融：影子银行持续成长，银行业跨境信贷减少--BIS报告
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2017年10月19日 / 上午10点51分 / 2 天前

全球金融：影子银行持续成长，银行业跨境信贷减少--BIS报告

1 分钟阅读

路透都柏林10月19日 - 周四公布的新数据显示，今年第二季银行业全球跨境信贷减少，在此同时包括对冲基金在内的影子银行持续扩张。

国际清算银行(BIS)的数据显示，自从金融风暴之后，银行业者延续退回国境之内的趋势，同时私募基金等业者获得更多的信贷及影响力。

3月底至6月底之间，跨境信贷缩减910亿美元，今年年初则是强劲增长。

根据BIS统计，在这段期间，跨境贷款及存款总量约19万亿(兆)美元，金融危机之前的高峰是26万亿美元以上。

自2013年年底以来，提供给“非银行”的跨境信贷已成长超过一倍，目前达到5万亿美元以上。“非银行”包括基金、特殊目的公司(SPV)、私募股权及对冲基金。

影子银行专家--爱尔兰三一学院教授James Stewart指出，这项数据突显出加强这块领域监管的必要性。

“法规的全部重点是银行体系，而非影子银行，”他称。“虽然有系统性风险，但我们却不知道是什么，因为它们取决于与主流融资方式的关系。”

国际清算银行的研究还显示，流向中国的跨境贷款连续第三季上升，第二季增加780亿美元，较上年同期增长25%。

统计数据请见 here

完 编译 张明钧/蔡美珍/于春红; 审校 孙茉莉/王洋

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