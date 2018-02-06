数字货币：各国央行应严防加密货币演变为“庞氏骗局”--BIS总经理

路透伦敦2月6日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡斯腾斯周二表示，各国央行必须做好准备，防范加密货币地位更加稳固，损及大众对央行的信任。

卡斯腾斯指出，诸如比特币等加密货币“可能无法持续充当货币”，且不符合“教科书中对货币的基本定义。”

“有很强的理由实施政策干预，”他在法兰克福的歌德大学讲话时指出。

“这些资产可引发对消费者和投资者保护方面的担忧。当局有责任进行教育，保护投资者和消费者，需要做好准备。”

“伪装成货币的民间数字代币决不能颠覆(对央行)的信任，”卡斯腾斯警告。不过他并未暗示应该采取何种具体措施。

继数字货币去年飙升后，卡斯腾斯是最新一位对数字货币发出警告的全球政策制定者。比特币 2017年涨幅超过1,000%。

然而，今年在监管打压的威胁下，比特币已经大跌约50%。

卡斯腾斯将比特币描述为“泡沫、庞氏骗局和环境灾难的组合。”“环境灾难”指的是在所谓的“挖矿”阶段要耗费大量的能源。

卡斯腾斯表示，为防止加密货币成为现行金融基础设施的“寄生虫”，只有那些符合标准的交易所和产品才能进入银行和支付服务管道。

“这意味着相同的风险、相同的监管。不允许有例外，”他说。

散户投资者在价格大涨的诱惑下无视于监管机构的警告，将大量资金投注到数字货币之中，当局愈来愈担忧此一现象。

印度已加入中国和韩国的行列，承诺将禁止一部分此类市场，而国际监管机构将在3月的20国集团(G20)会议上讨论如何应对数字货币的风险。

包括英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在内的一些人士也表达了对加密货币可能被犯罪分子所利用的担忧。

卡斯腾斯对此表示认同，他指称“那些大规模避税或洗钱的人，正是那些愿意忍受加密货币极度波动的人。”(完) (编译 王洋; 审校 龚芳)