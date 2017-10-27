美国个股：西部数据仍反对东芝出售芯片业务--CEO

路透10月26日 - 西部数据(WD)周四拒绝了东芝让它放弃一系列法定权利的要求。该公司认为，这些权利将允许西部数据阻止东芝以180亿美元将芯片业务出售给SK海力士。这是东芝和西部数据共同投资芯片业务相关谈判的部分内容。

由于无法就相关条款达成共识，西部数据认为它不会参与日本四日市的东芝6号晶圆厂的下一轮投资。

西部数据首席执行官Steve Milligan在第一财季投资者电话会议上做出上述表态。该公司公布，截至9月29日的第一财季实现净利6.81亿美元，或每股盈余2.23美元；上年同期净亏3.66亿美元，或每股亏损1.28美元。股价盘后跌2.2%至87.40美元。

西部数据表示，预计第二季营收在52-53亿美元之间，经调整后每股盈余在3.6-3.7美元之间。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期其每股盈余3.51美元，营收53.3亿美元。

在就合并问题出现争执的同时，东芝仍推进其对Fab 6新厂的投资计划。东芝今年在该工厂初期投资17亿美元，西部数据在正在进行的仲裁程序中对此举提出异议，因为西部数据认为自己也有权参加。

东芝本月表示，正在商议对该工厂第二轮9.8亿美元的投资。Milligan在西部数据投资者电话会议上公布了协商的一些详细情况。

“我们不会同意那些条款，比如像东芝建议的那样，把SanDisk单方面放弃同意权作为参股的条件。因此这次我们同样认为不会就下一笔投资达成协议，”Milligan称。

东芝暂未回复置评要求。东芝和贝恩资本再三表示，认为西部数据的同意权有限，不会给其阻止达成协议的权利。(完) (编译 王灿/李爽 审校 戴素萍/陈宗琦)