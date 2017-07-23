全球汇市：美元一年多来首次转为净空仓，日圆净空仓续升--CFTC/路透

路透纽约7月21日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客对美元的押注于一年多以来首次转为净空仓。

芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

截至7月18日当周，美元净空仓为19.1亿美元。前一周为净多仓6,250万美元，为2016年5月中旬以来首次转为净空仓。

广义美元仓位指标涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币的净仓位，这项指标显示美元净空仓为76.7亿美元，为2013年2月以来最高。

“净空仓反映出围绕美元后市路径的人气的转变，”瑞穗纽约分行的外汇策略师Sireen Harajli说。

“有关美国经济的未来存在相当大的不确定性，主要因为经济表现整体趋疲，还有新政府政策动议存在很高的不确定性，”她说。

美元兑一篮子主要货币周五触及逾一年低位，此前欧洲央行总裁谨慎措辞，以免拖低欧元，且美国总统特朗普的政策计划遇阻，也拖累美元下跌。

市场认为俄罗斯干预美国大选，和可能与特朗普竞选团队共谋的调查，会阻碍美国政府推进其促成长计划，而且对美元不利。

欧元净多仓升至91,321口，为逾六年高位。

Harajli称，交易员预期欧洲央行将维持紧缩货币政策的路线，欧元区优于预期的经济数据，均一直在支撑欧元。

CFTC数据显示，日圆净空仓升至2014年1月以来最高位126,919口。

Harajli指出，即便其他主要央行暗示已略微转向更为偏鹰派的立场，但日本央行仍坚持鸽派论调，这是投资者预期日圆下跌的原因之一。

投机客本周转为看多加元，加元自3月中旬以来首次转为净多仓。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 37,419 40,778

空头仓位 164,338 152,903

净仓位 -126,919 -112,125

欧元(125,000欧元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 199,540 190,267

空头仓位 108,219 106,479

净仓位 91,321 83,788

英镑(62,500英镑为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 50,883 46,614

空头仓位 67,356 70,752

净仓位 -16,473 -24,138

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 13,832 10,359

空头仓位 17,499 10,151

净仓位 -3,667 208

加元(100,000加元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 60,000 46,080

空头仓位 51,957 54,684

净仓位 8,043 -8,604

澳元(100,000澳元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 69,075 55,950

空头仓位 17,719 19,144

净仓位 51,356 36,806

墨西哥披索(500,000披索为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 130,155 125,291

空头仓位 17,616 27,432

净仓位 112,539 97,859

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 44,257 45,435

空头仓位 8,276 13,530

净仓位 35,981 31,905 (完) (编译 白云; 审校 于春红)