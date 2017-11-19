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全球汇市：最近一周投机客美元净空仓连降七周至四个月最低--CFTC/路透
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#亚洲
2017年11月19日 / 早上7点18分 / 2 天前

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓连降七周至四个月最低--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透11月17日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，投机客的连续第七周削减美元空仓，净空仓规模降至四个月
来最低水准。
    
    11月14日止当周，美元净空仓规模为6.43亿美元，为7月中以来最低
。
    
    美元净空仓逐步下降，美元几乎完全反映了对美国联邦储备理事会(
美联储/FED)今年再次加息的预期。
    
    联邦基金利率显示，市场投资者认为美联储12月会议加息至1.25-1.5
0%的机率为91.5%，有8.5%的市场人士认为会加息至1.50-1.75%，没有人
认为维持利率在当前的1.00-1.25%不变。
    
    投机客日圆净空仓增至2013年12月以来最大，交易员仍押注日圆会下
跌。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为24.1亿美元，这是
6月30日以来最低净空仓。前一周为36.9亿美元。
    
    
    
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
            11月14日当周  前一周
 多头仓位   49,347        54,336
 空头仓位   185,346       182,184
 净仓位     -135,999      -127,848
 
    欧元(125,000欧元为1口)
            11月14日当周  前一周
 多头仓位   200,023       181,335
 空头仓位   115,437       95,880
 净仓位     84,586        85,455
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
            11月14日当周   前一周
 多头仓位   53,147         50,403
 空头仓位   57,680         59,601
 净仓位     -4,533         -9,198
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
            11月14日当周   前一周
 多头仓位   19,470         19,568
 空头仓位   47,453         44,678
 净仓位     -27,983        -25,110
 
    加元(100,000加元为1口)    
             11月14日当周   前一周
 多头仓位    70,473         75,460
 空头仓位    23,138         24,571
 净仓位      47,335         50,889
    
    澳元(100,000澳元为1口)    
              11月14日当周   前一周
 多头仓位     73,155         75,144
 空头仓位     29,123         29,707
 净仓位       44,032         45,437
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)
              11月14日当周   前一周
 多头仓位     92,961         88,731
 空头仓位     30,428         31,756
 净仓位       62,533         56,975
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              11月14日当周    前一周
 多头仓位     18,146          18,943
 空头仓位     30,037          30,130
 净仓位       -11,891         -11,187
    (完) (编译 李爽  审校 李春喜)

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