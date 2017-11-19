全球汇市：最近一周投机客美元净空仓连降七周至四个月最低--CFTC/路透

路透11月17日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，投机客的连续第七周削减美元空仓，净空仓规模降至四个月 来最低水准。 11月14日止当周，美元净空仓规模为6.43亿美元，为7月中以来最低 。 美元净空仓逐步下降，美元几乎完全反映了对美国联邦储备理事会( 美联储/FED)今年再次加息的预期。 联邦基金利率显示，市场投资者认为美联储12月会议加息至1.25-1.5 0%的机率为91.5%，有8.5%的市场人士认为会加息至1.50-1.75%，没有人 认为维持利率在当前的1.00-1.25%不变。 投机客日圆净空仓增至2013年12月以来最大，交易员仍押注日圆会下 跌。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为24.1亿美元，这是 6月30日以来最低净空仓。前一周为36.9亿美元。 日圆(12,500,000日圆为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 49,347 54,336 空头仓位 185,346 182,184 净仓位 -135,999 -127,848 欧元(125,000欧元为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 200,023 181,335 空头仓位 115,437 95,880 净仓位 84,586 85,455 英镑(62,500英镑为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 53,147 50,403 空头仓位 57,680 59,601 净仓位 -4,533 -9,198 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 19,470 19,568 空头仓位 47,453 44,678 净仓位 -27,983 -25,110 加元(100,000加元为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 70,473 75,460 空头仓位 23,138 24,571 净仓位 47,335 50,889 澳元(100,000澳元为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 73,155 75,144 空头仓位 29,123 29,707 净仓位 44,032 45,437 墨西哥披索(500,000披索为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 92,961 88,731 空头仓位 30,428 31,756 净仓位 62,533 56,975 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 11月14日当周 前一周 多头仓位 18,146 18,943 空头仓位 30,037 30,130 净仓位 -11,891 -11,187 (完) (编译 李爽 审校 李春喜)