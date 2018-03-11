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March 11, 2018 / 5:16 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓升至四周高位--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透纽约3月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓升至四周高位。
    
    3月6日止当周，美元净空仓规模为114.6亿美元，此前一周为112.9亿
 美元。美元净空仓连续第二周上升。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
 
货币仓位的广义指标<0#净仓位USDFX=>显示，美元净空仓为141.1亿美元
，低于之前一周的145.1亿美元。
    
    美元在过去一周再度处于守势，因市场担心美国对进口钢铝征收高额
关税将对国内经济产生影响。
    
    但总统特朗普对美国的两大贸易伙伴国--墨西哥和加拿大提供关税豁
免，令美元所受影响降到最低。
    
    “特朗普先生似乎是雷声要比雨点大得多，当这项政策最终颁布时，
戏剧效果可能要大于经济效果，”BK Asset Management外汇策略主管Bor
is Schlossberg说。
    
    数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净空
仓降至1,599口，前一周净空仓为1,833口。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总
 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要
货 币的净仓位来计算。
    
日圆(12,500,000日圆为1口)
           3月6日当周          前一周
 多头仓位        50,057        44,539
 空头仓位        136,902      141,190
 净仓位          -86,845      -96,651
 
欧元(125,000欧元为1口)
           3月6日当周          前一周
 多头仓位        227,354      238,287
 空头仓位         94,382      100,310
 净仓位          132,972      137,977
 
  英镑(62,500英镑为1口)
    
            3月6日当周        前一周
 多头仓位   61,368            62,924
 空头仓位   56,104            50,237
 净仓位     5,264             12,687
  瑞郎(125,000瑞郎为1口)
    
              3月6日当周       前一周
 多头仓位     17,945           15,888
 空头仓位     26,422           31,887
 净仓位       -8,477           -15,999
 
加元(100,000加元为1口)
 
           3月6日当周        前一周
 多头仓位  54,233            54,279
 空头仓位  34,668            32,059
 净仓位    19,565            22,220
 
澳元(100,000澳元为1口)
    
           3月6日当周        前一周
 多头仓位  47,469            47,255
 空头仓位  44,334            37,681
 净仓位    3,135             9,574
 

墨西哥披索(500,000披索为1口)
    
           3月6日当周        前一周
 多头仓位  114,143           120,144
 空头仓位  30,848            27,637
 净仓位    83,295            92,507
 
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
    
           3月6日当周        前一周
 多头仓位  33,091            32,179
 空头仓位  33,061            33,170
 净仓位    30                -991
 (完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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