全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓升至四周高位--CFTC/路透

路透纽约3月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓升至四周高位。 3月6日止当周，美元净空仓规模为114.6亿美元，此前一周为112.9亿 美元。美元净空仓连续第二周上升。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标<0#净仓位USDFX=>显示，美元净空仓为141.1亿美元 ，低于之前一周的145.1亿美元。 美元在过去一周再度处于守势，因市场担心美国对进口钢铝征收高额 关税将对国内经济产生影响。 但总统特朗普对美国的两大贸易伙伴国--墨西哥和加拿大提供关税豁 免，令美元所受影响降到最低。 “特朗普先生似乎是雷声要比雨点大得多，当这项政策最终颁布时， 戏剧效果可能要大于经济效果，”BK Asset Management外汇策略主管Bor is Schlossberg说。 数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净空 仓降至1,599口，前一周净空仓为1,833口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要 货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 50,057 44,539 空头仓位 136,902 141,190 净仓位 -86,845 -96,651 欧元(125,000欧元为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 227,354 238,287 空头仓位 94,382 100,310 净仓位 132,972 137,977 英镑(62,500英镑为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 61,368 62,924 空头仓位 56,104 50,237 净仓位 5,264 12,687 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 17,945 15,888 空头仓位 26,422 31,887 净仓位 -8,477 -15,999 加元(100,000加元为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 54,233 54,279 空头仓位 34,668 32,059 净仓位 19,565 22,220 澳元(100,000澳元为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 47,469 47,255 空头仓位 44,334 37,681 净仓位 3,135 9,574 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 114,143 120,144 空头仓位 30,848 27,637 净仓位 83,295 92,507 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月6日当周 前一周 多头仓位 33,091 32,179 空头仓位 33,061 33,170 净仓位 30 -991 (完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)