全球汇市：投机客减持美元净多仓，增持日圆净空仓--CFTC/路透数据

路透纽约7月14日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至2016年5月中以来最 低水准，日圆净空仓则增至3月中以来最多。 芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓 位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净 仓位来计算。截至7月11日当周，美元净多仓降至6,250万美元，之前一周 为1.35亿美元。 广义美元仓位指标涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和 俄罗斯卢布这几种货币的净仓位，这项指标显示美元净空仓为47.8亿美元 ，为2016年5月以来最大。 “从投机角度讲，美元继续失去动能，”Cambridge Global Payment s驻多伦多的全球产品和市场策略主管Karl Schamotta说。 美元指数本周跌至近10个月低点，因美国公布的数据令人失望，支撑 本周几位决策者提出的谨慎看法，其中包括美联储主席叶伦警告说2月以 来通胀走软。 交易商周五调降对美联储年底前将再次升息的预估。 Schamotta说，本周进展之后，交易商可能已经转为更为看空美元。 **利差交易回归** 而与此同时，CFTC数据显示日圆净空仓增至112,125口，为3月中以来 最高。 “利差交易回来了，”Schamotta说，指的是投资者借入低息货币， 用来投资另一种利息较高货币的操作。 投机客借入日圆，投资于高收益货币如澳元、新西兰元、加元和墨西 哥披索，从而导致日圆承受卖压，高收益货币上涨。 “可能未来几个月都将看到这种分化，”Schamotta说。 “日本央行的政策倾向非常不一样。鸽派倾向在那儿仍占主导。” 日圆(12,500,000日圆为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 40,778 43,648 空头仓位 152,903 118,684 净仓位 -112,125 -75,036 欧元(125,000欧元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 190,267 185,925 空头仓位 106,479 108,461 净仓位 83,788 77,464 英镑(62,500英镑为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 46,614 54,025 空头仓位 70,752 81,792 净仓位 -24,138 -27,767 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 10,359 10,928 空头仓位 10,151 11,041 净仓位 208 -113 加元(100,000加元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 46,080 34,300 空头仓位 54,684 73,672 净仓位 -8,604 -39,372 澳元(100,000澳元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 55,950 57,544 空头仓位 19,144 25,130 净仓位 36,806 32,414 墨西哥披索(500,000披索为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 125,291 119,408 空头仓位 27,432 34,549 净仓位 97,859 84,859 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 45,435 44,484 空头仓位 13,530 15,351 净仓位 31,905 29,133 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)