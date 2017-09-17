美国债市：投机客削减美国利率期货净空仓--CFTC

路透9月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客削减对于 美国利率期货价格将下跌的押注，投资者削减债券持仓，因美国股市反弹，且本周稍早迎来 大量公债和公司债供应。 CFTC最新数据显示，9月12日当周，欧洲美元利率期货净空仓较之前一周减少82,460口 ，至148.3万口，为去年10月9日以来最低。 投机客的美国联邦基金利率期货净空仓下降46,527口，至197,401口，为7月23日以来最 低。 公债期货方面，投机客的美国10年期公债期货净多仓本周稍早增加，此前财政部标售20 0亿美元10年期公债结果欠佳，投资人需求低于平均水准。 9月12日当周投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多出251,679口。<1043602NN ET> 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为221,806口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 285,846 244,874 空头仓位 388,652 416,476 净仓位 -102,806 -171,602 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 580,981 599,887 空头仓位 701,141 676,427 净仓位 -120,160 -76,540 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 883,680 890,781 空头仓位 632,001 668,975 净仓位 251,679 221,806 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 195,887 194,025 空头仓位 145,391 141,744 净仓位 50,496 52,281 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 61,444 72,240 空头仓位 149,504 170,686 净仓位 -88,060 -98,446 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 1,045,365 1,041,741 空头仓位 2,528,568 2,607,404 净仓位 -1,483,203 -1,565,663 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 9月12日当周 前一周 多头仓位 50,942 40,245 空头仓位 248,343 284,173 净仓位 -197,401 -243,928 (完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)