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美国债市：投机客削减美国利率期货净空仓--CFTC
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#债券
2017年9月17日 / 凌晨4点55分 / 1 个月前

美国债市：投机客削减美国利率期货净空仓--CFTC

2 分钟阅读

    路透9月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客削减对于
美国利率期货价格将下跌的押注，投资者削减债券持仓，因美国股市反弹，且本周稍早迎来
大量公债和公司债供应。
    
    CFTC最新数据显示，9月12日当周，欧洲美元利率期货净空仓较之前一周减少82,460口
，至148.3万口，为去年10月9日以来最低。             
    
    投机客的美国联邦基金利率期货净空仓下降46,527口，至197,401口，为7月23日以来最
低。             
    
    公债期货方面，投机客的美国10年期公债期货净多仓本周稍早增加，此前财政部标售20
0亿美元10年期公债结果欠佳，投资人需求低于平均水准。
    
    9月12日当周投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多出251,679口。<1043602NN
ET>
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为221,806口。             
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：   
     
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)  
            9月12日当周         前一周                   
 多头仓位        285,846        244,874
 空头仓位        388,652        416,476
 净仓位         -102,806       -171,602
    
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)   
            9月12日当周         前一周                   
 多头仓位        580,981        599,887
 空头仓位        701,141        676,427
 净仓位         -120,160        -76,540

    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
             9月12日当周        前一周                   
 多头仓位        883,680        890,781
 空头仓位        632,001        668,975
 净仓位          251,679        221,806

    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
             9月12日当周         前一周                   
 多头仓位        195,887        194,025
 空头仓位        145,391        141,744
 净仓位           50,496         52,281

    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
             9月12日当周         前一周                   
 多头仓位         61,444         72,240
 空头仓位        149,504        170,686
 净仓位          -88,060        -98,446

    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
             9月12日当周         前一周                   
 多头仓位      1,045,365      1,041,741
 空头仓位      2,528,568      2,607,404
 净仓位       -1,483,203     -1,565,663

    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
             9月12日当周         前一周                   
 多头仓位         50,942         40,245
 空头仓位        248,343        284,173
 净仓位         -197,401       -243,928 (完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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