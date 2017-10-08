全球汇市：最近一周投机客的美元净空仓脱离五年高位--CFTC/路透

路透10月6日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客削减美元空仓，但仍对美元看法偏空。上周投机客的美元净空仓规模升至五年最高位。

10月3日止当周，美元净空仓规模为168.3亿美元，为连续第12周持有美元净空仓。

9月26日止当周，美元净空仓扩增为173.6亿美元，创2012年9月以来最高。

涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为210.1亿美元，略低于之前一周的211.3亿美元。

美元指数上周录得年内最佳表现，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议释出更多鹰派讯号，增强了美国年底前升息的机率。

下周波动料更大，受西班牙应对加泰罗尼亚地区独立公投事件影响。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二将在议会发表讲话。

新泽西州WorldWide Markets的首席市场策略师Joseph Trevisani说，“外汇市场认为他们不会独立出去。如果人人都确信他们会独立，欧元/美元会跌到1.12。”

欧元/美元周五收盘报1.1733。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 58,770 42,963 空头仓位 143,413 114,310 净仓位 -84,643 -71,347

欧元(125,000欧元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 187,053 183,679 空头仓位 96,220 95,512 净仓位 90,833 88,167

英镑(62,500英镑为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 80,325 80,145 空头仓位 60,376 75,091 净仓位 19,949 5,054

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 17,614 14,926 空头仓位 20,907 16,788 净仓位 -3,293 -1,862

加元(100,000加元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 97,204 102,688 空头仓位 22,076 28,083 净仓位 75,128 74,605

澳元(100,000澳元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 98,499 103,507 空头仓位 26,687 26,313 净仓位 71,812 77,194

墨西哥披索(500,000披索为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 117,452 134,621 空头仓位 28,336 50,894 净仓位 89,116 83,727

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 20,928 22,369 空头仓位 12,810 14,316 净仓位 8,118 8,053 (编译 艾茂林; 审校 张明钧)