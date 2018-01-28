全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓，减持比特币空仓--CFTC/路透

路透纽约1月26日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最 近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来最高。 1月23日止当周，美元净空仓规模为114.7亿美元，此前一周为95.9亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指 标显示，美元净空仓为144.58亿美元，高于之前一周的118亿美元。 尽管美国今年有望加息，但美元净空仓已连续第四周增加，凸显对美元的悲观人气。欧 洲央行等其他主要央行也在将货币政策正常化，提振了他们的本币，尤其是兑美元的汇率。 过去一周美元走势震荡。美国财长努钦发表评论称，弱势美元有利美国，这番言论导致 美元重挫。之后美国总统特朗普表示，政府仍支持强势美元，令美元削减跌幅。 “如果看下美国政府的整体立场，那就是保护主义，不过现在还不清楚总统和财政部想 要什么样的美元，但鉴于他们计划提振出口，实际上他们似乎并不希望要强势美元，”法国 农业信贷银行驻纽约的汇率分析师Vassili Serebriakov表示。 “最终美元仍呈下行趋势，”他说。“我认为这并不会大幅改变整体走势，美元仍在下 行。” 同时，投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓为1,746口，前一周为创纪 录高位2,226口。 比特币过去几个月剧烈波动。12月17日在Bitstamp交易平台创下略低于20,000美元的纪 录高位后，比特币在差不多一个月的时间内已经跌去逾50%，跌至不到10,000美元。 此后比特币价格企稳，最新报10,915.77，涨逾2%。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓位 37,260 38,152 空头仓位 160,130 157,502 净仓位 -122,870 -119,350 欧元(125,000欧元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓 262,175 254,344 位 空头仓 117,458 114,854 位 净仓位 144,717 139,490 英镑(62,500英镑为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓 99,369 84,661 位 空头仓 66,324 58,457 位 净仓位 33,045 26,204 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月23日当 前一周 周 多头仓 14,245 14,233 位 空头仓 36,360 35,339 位 净仓位 -22,115 -21,106 加元(100,000加元为1口) 1月23日当 前一周 周 多头仓 69,446 61,473 位 空头仓 46,889 43,917 位 净仓位 22,557 17,556 澳元(100,000澳元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓 63,551 50,348 位 空头仓 46,872 40,274 位 净仓位 16,679 10,074 墨西哥披索(500,000披索为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 97,964 82,790 空头仓位 36,809 35,995 净仓位 61,155 46,795 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 24,620 17,795 空头仓位 26,086 25,786 净仓位 -1,466 -7,991 (完) (编译 李爽 审校 白云)