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January 28, 2018 / 7:33 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓，减持比特币空仓--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约1月26日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最
近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来最高。
    
    1月23日止当周，美元净空仓规模为114.7亿美元，此前一周为95.9亿美元。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指
标显示，美元净空仓为144.58亿美元，高于之前一周的118亿美元。
    
    尽管美国今年有望加息，但美元净空仓已连续第四周增加，凸显对美元的悲观人气。欧
洲央行等其他主要央行也在将货币政策正常化，提振了他们的本币，尤其是兑美元的汇率。
    
    过去一周美元走势震荡。美国财长努钦发表评论称，弱势美元有利美国，这番言论导致
美元重挫。之后美国总统特朗普表示，政府仍支持强势美元，令美元削减跌幅。
    
    “如果看下美国政府的整体立场，那就是保护主义，不过现在还不清楚总统和财政部想
要什么样的美元，但鉴于他们计划提振出口，实际上他们似乎并不希望要强势美元，”法国
农业信贷银行驻纽约的汇率分析师Vassili Serebriakov表示。
    
    “最终美元仍呈下行趋势，”他说。“我认为这并不会大幅改变整体走势，美元仍在下
行。”
    
    同时，投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓为1,746口，前一周为创纪
录高位2,226口。
    
    比特币过去几个月剧烈波动。12月17日在Bitstamp交易平台创下略低于20,000美元的纪
录高位后，比特币在差不多一个月的时间内已经跌去逾50%，跌至不到10,000美元。
    
    此后比特币价格企稳，最新报10,915.77，涨逾2%。
    
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
            1月23日当周   前一周
 多头仓位   37,260        38,152
 空头仓位   160,130       157,502
 净仓位     -122,870      -119,350
 
    欧元(125,000欧元为1口)     
          1月23日当周   前一周
 多头仓   262,175       254,344
 位                     
 空头仓   117,458       114,854
 位                     
 净仓位   144,717       139,490
 
    英镑(62,500英镑为1口)       
          1月23日当周  前一周
 多头仓   99,369       84,661
 位                    
 空头仓   66,324       58,457 
 位                    
 净仓位   33,045       26,204 
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)       
          1月23日当   前一周
          周          
 多头仓   14,245      14,233
 位                   
 空头仓   36,360      35,339
 位                   
 净仓位   -22,115     -21,106
 
    加元(100,000加元为1口)       
          1月23日当   前一周
          周          
 多头仓   69,446      61,473
 位                   
 空头仓   46,889      43,917
 位                   
 净仓位   22,557       17,556
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          1月23日当周  前一周
 多头仓   63,551       50,348
 位                    
 空头仓   46,872       40,274
 位                    
 净仓位   16,679       10,074
 

    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  97,964      82,790
 空头仓位  36,809      35,995
 净仓位    61,155      46,795
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  24,620      17,795
 空头仓位  26,086      25,786
 净仓位    -1,466      -7,991
 (完) (编译 李爽  审校 白云)
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