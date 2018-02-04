全球汇市：最近一周投机客增持美元和比特币净空仓--CFTC/路透

路透纽约2月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来 最高。 1月30日止当周，美元净空仓规模为137.3亿美元，此前一周为114.7 亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为174.8亿美元，高于 之前一周的144.58亿美元。 美元净空仓已连续第五周增加，显示美元人气依然悲观。投机客已连 续七个月持有美元空仓。 周五公布的数据显示，美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创 逾八年半以来最大同比增幅。美元受此消息提振上涨。 但很多市场人士依然怀疑，美元的这一利好因素能否持续。 “就业报告周五对美元的明显正面影响能否带动美元实现有诚意的反 弹和复苏，这还要拭目以待，”FOREX.com的研究部负责人James Chen说 。 “不过，在周五就业报告出炉之前很久，市场对美国升息的预期就很 强烈，而且这种预期还在升温，但仍未能帮助美元摆脱持续的颓势。” 美元指数今年以来已下跌3.2%，2017年则下跌10%。 同时，投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓增至2,1 39口，前一周为1,746口。 比特币周五一度下跌15%，跌破8,000美元，受围绕全球监管打压的担 忧拖累。印度周四誓言将取缔加密资产的使用，从而加入中国和韩国的阵 营，承诺对比特币市场设置一定限制。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓位 47,828 37,260 空头仓位 162,524 160,130 净仓位 -114,696 -122,870 欧元(125,000欧元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓 258,022 262,175 位 空头仓 109,280 117,458 位 净仓位 148,742 144,717 英镑(62,500英镑为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓 95,667 99,369 位 空头仓 63,926 66,324 位 净仓位 31,741 33,045 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓 16,673 14,245 位 空头仓 37,000 36,360 位 净仓位 -20,327 -22,115 加元(100,000加元为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓 75,296 69,446 位 空头仓 41,831 46,889 位 净仓位 33,465 22,557 澳元(100,000澳元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓 63,496 63,551 位 空头仓 50,345 46,872 位 净仓位 13,151 16,679 墨西哥披索(500,000披索为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓位 110,923 97,964 空头仓位 30,878 36,809 净仓位 80,045 61,155 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓位 29,667 24,620 空头仓位 26,197 26,086 净仓位 3,470 -1,466 (完) (编译 汪红英；审校 许娜)