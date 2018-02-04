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February 4, 2018 / 6:49 AM / in 2 days

全球汇市：最近一周投机客增持美元和比特币净空仓--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约2月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来
最高。
    
    1月30日止当周，美元净空仓规模为137.3亿美元，此前一周为114.7
亿美元。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总
体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为174.8亿美元，高于
之前一周的144.58亿美元。
    
    美元净空仓已连续第五周增加，显示美元人气依然悲观。投机客已连
续七个月持有美元空仓。
    
    周五公布的数据显示，美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创
逾八年半以来最大同比增幅。美元受此消息提振上涨。

    但很多市场人士依然怀疑，美元的这一利好因素能否持续。
    
    “就业报告周五对美元的明显正面影响能否带动美元实现有诚意的反
弹和复苏，这还要拭目以待，”FOREX.com的研究部负责人James Chen说
。
    
    “不过，在周五就业报告出炉之前很久，市场对美国升息的预期就很
强烈，而且这种预期还在升温，但仍未能帮助美元摆脱持续的颓势。”
    
    美元指数今年以来已下跌3.2%，2017年则下跌10%。

    同时，投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓增至2,1
39口，前一周为1,746口。
    
    比特币周五一度下跌15%，跌破8,000美元，受围绕全球监管打压的担
忧拖累。印度周四誓言将取缔加密资产的使用，从而加入中国和韩国的阵
营，承诺对比特币市场设置一定限制。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
            1月30日当周   前一周
 多头仓位   47,828        37,260
 空头仓位   162,524       160,130
 净仓位     -114,696      -122,870
 
    欧元(125,000欧元为1口)     
          1月30日当周   前一周
 多头仓   258,022       262,175
 位                     
 空头仓   109,280       117,458
 位                     
 净仓位   148,742       144,717 
 
    英镑(62,500英镑为1口)       
          1月30日当周  前一周
 多头仓   95,667       99,369
 位                    
 空头仓   63,926       66,324
 位                    
 净仓位   31,741       33,045
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)       
          1月30日当   前一周
          周          
 多头仓   16,673      14,245
 位                   
 空头仓   37,000      36,360
 位                   
 净仓位   -20,327     -22,115
 
    加元(100,000加元为1口)       
          1月30日当   前一周
          周          
 多头仓   75,296      69,446
 位                   
 空头仓   41,831      46,889
 位                   
 净仓位   33,465      22,557
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          1月30日当周  前一周
 多头仓   63,496       63,551
 位                    
 空头仓   50,345       46,872
 位                    
 净仓位   13,151       16,679
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           1月30日当   前一周
           周          
 多头仓位  110,923     97,964
 空头仓位  30,878      36,809
 净仓位    80,045      61,155
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           1月30日当   前一周
           周          
 多头仓位  29,667      24,620
 空头仓位  26,197      26,086
 净仓位    3,470       -1,466
 (完) (编译 汪红英；审校 许娜)
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