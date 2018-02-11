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February 11, 2018 / 6:42 AM / in a day

全球汇市：最近一周投机客削减美元净空仓，六周来首见--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透2月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一
周投机客持有的美元净空仓规模六周来首次下降。
    
    2月6日止当周，美元净空仓规模为129.3亿美元，此前一周为137.3亿美元。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指
标             显示，美元净空仓为170亿美元，低于之前一周的174.8亿美元。
    
    美元本周反弹，受益于债券收益率上涨和升息预期。升息预期又触发了美国股市大跌，
避险买盘也推高了美元。
    
    “非常明确的一点是，无论全球股市什么时候重挫，美元和日圆表现都会最好。过去一
周的情况就是这样，日圆和美元一飞冲天，”BK资产管理公司驻纽约外汇策略执行董事Kath
y Lien说。
        
    不过美元年初迄今仍下跌近2%，2017年则下跌10%。

    同时，CFTC数据显示投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓降至2,040口
，之前一周为2,139口。
    
    继近期暴跌后，比特币近两个交易日企稳，周五涨3%至8,495美元。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)          
                2月6日当周          之前一周                      
 多头仓位           39,108            47,828
 空头仓位          151,984           162,524
 净仓位           -112,876          -114,696

    欧元(125,000欧元为1口)     
                2月6日当周          之前一周                      
 多头仓位          251,369           258,022
 空头仓位          110,546           109,280
 净仓位            140,823           148,742    

    英镑(62,500英镑为1口)       
                2月6日当周           之前一周                      
 多头仓位           81,698           95,667
 空头仓位           53,831           63,926
 净仓位             27,867           31,741    

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                2月6日当周           之前一周                      
 多头仓位           16,898           16,673
 空头仓位           37,139           37,000
 净仓位            -20,241          -20,327
    
    加元(100,000加元为1口)
                2月6日当周           之前一周                      
 多头仓位           69,492           75,296
 空头仓位           29,328           41,831
 净仓位             40,164           33,465
    
    澳元(100,000澳元为1口)  
                2月6日当周           之前一周                        
 多头仓位           68,273           63,496
 空头仓位           54,525           50,345
 净仓位             13,748           13,151
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)
                2月6日当周           之前一周      
 多头仓位          127,650          110,923
 空头仓位           34,795           30,878
 净仓位             92,855           80,045
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
                2月6日当周           之前一周  
 多头仓位           29,316           29,667
 空头仓位           25,984           26,197
 净仓位              3,332            3,470       
(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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