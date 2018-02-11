全球汇市：最近一周投机客削减美元净空仓，六周来首见--CFTC/路透

路透2月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓规模六周来首次下降。 2月6日止当周，美元净空仓规模为129.3亿美元，此前一周为137.3亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指 标 显示，美元净空仓为170亿美元，低于之前一周的174.8亿美元。 美元本周反弹，受益于债券收益率上涨和升息预期。升息预期又触发了美国股市大跌， 避险买盘也推高了美元。 “非常明确的一点是，无论全球股市什么时候重挫，美元和日圆表现都会最好。过去一 周的情况就是这样，日圆和美元一飞冲天，”BK资产管理公司驻纽约外汇策略执行董事Kath y Lien说。 不过美元年初迄今仍下跌近2%，2017年则下跌10%。 同时，CFTC数据显示投机客持有的CBOE Global Markets比特币期货净空仓降至2,040口 ，之前一周为2,139口。 继近期暴跌后，比特币近两个交易日企稳，周五涨3%至8,495美元。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 39,108 47,828 空头仓位 151,984 162,524 净仓位 -112,876 -114,696 欧元(125,000欧元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 251,369 258,022 空头仓位 110,546 109,280 净仓位 140,823 148,742 英镑(62,500英镑为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 81,698 95,667 空头仓位 53,831 63,926 净仓位 27,867 31,741 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 16,898 16,673 空头仓位 37,139 37,000 净仓位 -20,241 -20,327 加元(100,000加元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 69,492 75,296 空头仓位 29,328 41,831 净仓位 40,164 33,465 澳元(100,000澳元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 68,273 63,496 空头仓位 54,525 50,345 净仓位 13,748 13,151 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 127,650 110,923 空头仓位 34,795 30,878 净仓位 92,855 80,045 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 29,316 29,667 空头仓位 25,984 26,197 净仓位 3,332 3,470 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)