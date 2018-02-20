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February 20, 2018 / 12:50 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客削减美元净空仓至六周低位--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透纽约2月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓降至六周低位。

    2月13日止当周，美元净空仓规模为81.9亿美元，此前一周为129.3亿
美元。

    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总
体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。

    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标            显示，美元净空仓为120.3亿美元，低
于之前一周的170亿美元。
    
    “每当避险情绪较高时，或许就会见到资金流回美元，”瑞穗驻纽约
汇率策略师Sireen Harajli表示。
    
    “我们的看法是美元今年交投将处于守势，”Harajli并称。
    
    Harajli还表示，对美国预算赤字的担忧料将令美元承压。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   2月13日当周         之前一周 　
    多头仓位           42,299            39,108
    空头仓位          157,808           151,984
    净仓位           -115,509          -112,876

    欧元(125,000欧元为1口)
                  2月13日当周          之前一周 　 
    多头仓位          230,785           251,369
    空头仓位          103,496           110,546
    净仓位            127,289           140,823

    英镑(62,500英镑为1口)
                    2月13日当周        之前一周
    多头仓位           64,164           81,698
    空头仓位           49,224           53,831
    净仓位             14,940           27,867

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                    2月13日当周        之前一周 
    多头仓位           17,763           16,898
    空头仓位           37,688           37,139
    净仓位            -19,925          -20,241

    加元(100,000加元为1口)
                    2月13日当周        之前一周
 
    多头仓位           62,535           69,492
    空头仓位           30,006           29,328
    净仓位             32,529           40,164

    澳元(100,000澳元为1口)
                     2月13日当周       之前一周 
    多头仓位           49,208           68,273
    空头仓位           40,127           54,525
    净仓位              9,081           13,748

    墨西哥披索(500,000披索为1口)
                      2月13日当周     之前一周 
    多头仓位          122,762          127,650
    空头仓位           25,984           34,795
    净仓位             96,778           92,855

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                     2月13日当周      之前一周 
    多头仓位           28,648           29,316
    空头仓位           26,428           25,984
    净仓位              2,220            3,332(完) (编译 戴素萍 审校 汪红英)
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