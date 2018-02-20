全球汇市：最近一周投机客削减美元净空仓至六周低位--CFTC/路透

路透纽约2月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓降至六周低位。 2月13日止当周，美元净空仓规模为81.9亿美元，此前一周为129.3亿 美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为120.3亿美元，低 于之前一周的170亿美元。 “每当避险情绪较高时，或许就会见到资金流回美元，”瑞穗驻纽约 汇率策略师Sireen Harajli表示。 “我们的看法是美元今年交投将处于守势，”Harajli并称。 Harajli还表示，对美国预算赤字的担忧料将令美元承压。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 42,299 39,108 空头仓位 157,808 151,984 净仓位 -115,509 -112,876 欧元(125,000欧元为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 230,785 251,369 空头仓位 103,496 110,546 净仓位 127,289 140,823 英镑(62,500英镑为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 64,164 81,698 空头仓位 49,224 53,831 净仓位 14,940 27,867 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 17,763 16,898 空头仓位 37,688 37,139 净仓位 -19,925 -20,241 加元(100,000加元为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 62,535 69,492 空头仓位 30,006 29,328 净仓位 32,529 40,164 澳元(100,000澳元为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 49,208 68,273 空头仓位 40,127 54,525 净仓位 9,081 13,748 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 122,762 127,650 空头仓位 25,984 34,795 净仓位 96,778 92,855 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月13日当周 之前一周 多头仓位 28,648 29,316 空头仓位 26,428 25,984 净仓位 2,220 3,332(完) (编译 戴素萍 审校 汪红英)