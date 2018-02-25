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February 25, 2018 / 4:48 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓降至七周最低--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约2月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓降至七周低位。
    
    2月20日止当周，美元净空仓规模为81.7亿美元，此前一周为81.9亿 
美元。美元净空仓已经连续第三周下降。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总
 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要
货 币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
 
货币仓位的广义指标             显示，美元净空仓为116.2亿美元，低
 于之前一周的120.3亿美元。
    
    升息可能超乎市场预期，这一前景在过去几周提振美元。物价长期上
涨乏力后，近期出现通胀上升的忧虑，提高了美国联邦储备理事会(美联
储/FED)今明两年较预期更大程度收紧货币政策的可能，这一预期推高美
债收益率和美元。
    
    “美债收益率上升增大了美元投资的吸引力，特别是在欧洲和日本收
益率依然处在负水准之际，”德国商业银行分析师Ulrich Leuchtmann在
研究报告中说。
    
    “换句话说，美债价格低廉，就算美元走软，也可以部分抵消损失，
因此美元的吸引力增大。”
    
    美元指数今年以来跌幅仍有2.4%，2017年跌幅将近10%。
    
    数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净空
仓降至1,608口，前一周为1,875口。
    
    与美元净仓位变化相对应，比特币净空仓连续第三周下跌。
    
    比特币今年在触及6,000美元下方的低点后有所反弹，投资者纷纷买
回，因预期后续涨势会再创新高。
    
    去年比特币疯涨逾1,300%，在12月17日创出仅略低于20,000美元的纪
录高位。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)

                    2月20日当周         之前一周
    多头仓位            45,634            42,299
    空头仓位           153,972           157,808
    净仓位            -108,338          -115,509

    欧元(125,000欧元为1口)

                   2月20日当周          之前一周
    多头仓位           229,273           230,785
    空头仓位           103,147           103,496
    净仓位             126,126           127,289

    英镑(62,500英镑为1口)

                   2月20日当周         之前一周
    多头仓位            57,953           64,164
    空头仓位            50,150           49,224
    净仓位               7,803           14,940

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)

                   2月20日当周         之前一周
    多头仓位            17,063           17,763
    空头仓位            32,851           37,688
    净仓位             -15,788          -19,925

    加元(100,000加元为1口)

                   2月20日当周         之前一周
    
    多头仓位            49,373           62,535
    空头仓位            26,246           30,006
    净仓位              23,127           32,529

    澳元(100,000澳元为1口)

                   2月20日当周         之前一周
    多头仓位            47,170           49,208
    空头仓位            35,295           40,127
    净仓位              11,875            9,081

    墨西哥披索(500,000披索为1口)

                    2月20日当周        之前一周
    多头仓位           127,065          122,762
    空头仓位            32,244           25,984
    净仓位              94,821           96,778

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)

                    2月20日当周        之前一周
    多头仓位            29,422           28,648
    空头仓位            28,478           26,428
    净仓位                 944            2,220(完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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