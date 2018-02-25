全球汇市：最近一周投机客所持美元净空仓降至七周最低--CFTC/路透

路透纽约2月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一 周投机客持有的美元净空仓降至七周低位。 2月20日止当周，美元净空仓规模为81.7亿美元，此前一周为81.9亿 美元。美元净空仓已经连续第三周下降。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总 体净仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要 货 币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为116.2亿美元，低 于之前一周的120.3亿美元。 升息可能超乎市场预期，这一前景在过去几周提振美元。物价长期上 涨乏力后，近期出现通胀上升的忧虑，提高了美国联邦储备理事会(美联 储/FED)今明两年较预期更大程度收紧货币政策的可能，这一预期推高美 债收益率和美元。 “美债收益率上升增大了美元投资的吸引力，特别是在欧洲和日本收 益率依然处在负水准之际，”德国商业银行分析师Ulrich Leuchtmann在 研究报告中说。 “换句话说，美债价格低廉，就算美元走软，也可以部分抵消损失， 因此美元的吸引力增大。” 美元指数今年以来跌幅仍有2.4%，2017年跌幅将近10%。 数据显示，同期投机客在芝加哥期权交易所(Cboe)的比特币期货净空 仓降至1,608口，前一周为1,875口。 与美元净仓位变化相对应，比特币净空仓连续第三周下跌。 比特币今年在触及6,000美元下方的低点后有所反弹，投资者纷纷买 回，因预期后续涨势会再创新高。 去年比特币疯涨逾1,300%，在12月17日创出仅略低于20,000美元的纪 录高位。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 45,634 42,299 空头仓位 153,972 157,808 净仓位 -108,338 -115,509 欧元(125,000欧元为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 229,273 230,785 空头仓位 103,147 103,496 净仓位 126,126 127,289 英镑(62,500英镑为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 57,953 64,164 空头仓位 50,150 49,224 净仓位 7,803 14,940 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 17,063 17,763 空头仓位 32,851 37,688 净仓位 -15,788 -19,925 加元(100,000加元为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 49,373 62,535 空头仓位 26,246 30,006 净仓位 23,127 32,529 澳元(100,000澳元为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 47,170 49,208 空头仓位 35,295 40,127 净仓位 11,875 9,081 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 127,065 122,762 空头仓位 32,244 25,984 净仓位 94,821 96,778 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月20日当周 之前一周 多头仓位 29,422 28,648 空头仓位 28,478 26,428 净仓位 944 2,220(完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)