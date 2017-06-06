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2 个月前
《全球汇市》美元/日圆触及六周低点，聚焦英大选、ECB会议及科米听证
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2017年6月6日 / 早上6点03分 / 2 个月前

《全球汇市》美元/日圆触及六周低点，聚焦英大选、ECB会议及科米听证

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元/日圆跌破110.00，美元指数触及七个月低位
    * 在英国大选和科米听证前人气谨慎
    * 澳洲央行一如预期按兵不动，澳元削减跌幅

    路透东京6月6日 - 美元兑日圆周二触及六周低位，在本周英国大选、欧洲央行(ECB)会议和前联邦调查局(FBI)局长科米于参议院一委员会的听证前投资者人气谨慎。
    
    美元兑日圆      跌0.7%报109.700日圆，稍早低见109.660，为4月25日以来最低水准。隔夜美国公债收益率上升曾提振美元，盘初短暂升至110.510。

    上周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息的预期，美元因此牢牢地处于守势。
    
    “很难精确地指出某一个因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场神经紧绷，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示。
    
    “上周五的就业报告出炉后美元已处于守势，如今又面临科米作证这样的潜在地缘政治风险。”

    5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会作证，以协助调查特朗普是否试图阻止其调查特朗普2016年竞选与俄罗斯之间的关联。            
    
    Survation为ITV电视进行的最新民调显示，特雷莎梅的保守党领先工党的优势目前仅有一个百分点。
    
    英镑        上涨0.2%至1.2927美元，隔夜曾涨至10日高点1.2940。
    
    欧元则削减隔夜跌幅，兑美元      上涨0.2%至1.1275，向上周五触及的七个月高点1.1285回升。

    欧元涨势相对缓慢，在周四欧洲央行政策会议前投资者采取观望的态度，欧洲央行可能仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。
    
    美元指数      一度低见96.560，为11月9日以来最低。

    澳元兑美元        从早盘跌势中反弹，最新报0.7490美元，日内几无变动，澳洲央行之前一如预期，决定维持隔夜拆款利率于1.50%不变，而且对经济的评估也不像一些人预计的那样悲观。
    
    澳元兑美元        稍早曾跌至0.7457，澳洲之前公布第一季经常帐赤字为逾15年以来最低，但部分投资人原本期望出现经常帐盈余，因而感到失望。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1270  1.1252  +0.16  +7.20  1.0513
    美元/日圆                   109.67  110.45  -0.71  -6.16  116.87
    欧元/日圆                   123.59  124.30  -0.57  +0.37  123.14
    美元/瑞郎                   0.9634  0.9649  -0.16  -5.34  1.0178
    英镑/美元                   1.2927  1.2901  +0.20  +4.79  1.2336
    美元/加元                   1.3450  1.3471  -0.16  +0.15  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7683  6.7806  -0.18  -2.93  6.9726
    澳元/美元                   0.7490  0.7483  +0.09  +3.81  0.7215
    新西兰元/美元               0.7163  0.7136  +0.38  +3.20  0.6941
    澳元/日圆                   82.190  82.700  -0.62  -2.53  84.320
    新西兰元/日圆               78.590  78.840  -0.32  -3.18  81.170
    英镑/日圆                   141.79  142.51  -0.51  -1.55  144.02
    澳元/新西兰元               1.0456  1.0482  -0.25  +0.70  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张若琪/王颖/李春喜/汪红英；审校 白云/孙茉莉/张涛/王颖)

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