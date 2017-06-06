《全球汇市》美元/日圆触及六周低点，聚焦英大选、ECB会议及科米听证

* 美元/日圆跌破110.00，美元指数触及七个月低位 * 在英国大选和科米听证前人气谨慎 * 澳洲央行一如预期按兵不动，澳元削减跌幅 路透东京6月6日 - 美元兑日圆周二触及六周低位，在本周英国大选、欧洲央行(ECB)会议和前联邦调查局(FBI)局长科米于参议院一委员会的听证前投资者人气谨慎。 美元兑日圆 跌0.7%报109.700日圆，稍早低见109.660，为4月25日以来最低水准。隔夜美国公债收益率上升曾提振美元，盘初短暂升至110.510。 上周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息的预期，美元因此牢牢地处于守势。 “很难精确地指出某一个因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场神经紧绷，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示。 “上周五的就业报告出炉后美元已处于守势，如今又面临科米作证这样的潜在地缘政治风险。” 5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会作证，以协助调查特朗普是否试图阻止其调查特朗普2016年竞选与俄罗斯之间的关联。 Survation为ITV电视进行的最新民调显示，特雷莎梅的保守党领先工党的优势目前仅有一个百分点。 英镑 上涨0.2%至1.2927美元，隔夜曾涨至10日高点1.2940。 欧元则削减隔夜跌幅，兑美元 上涨0.2%至1.1275，向上周五触及的七个月高点1.1285回升。 欧元涨势相对缓慢，在周四欧洲央行政策会议前投资者采取观望的态度，欧洲央行可能仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。 美元指数 一度低见96.560，为11月9日以来最低。 澳元兑美元 从早盘跌势中反弹，最新报0.7490美元，日内几无变动，澳洲央行之前一如预期，决定维持隔夜拆款利率于1.50%不变，而且对经济的评估也不像一些人预计的那样悲观。 澳元兑美元 稍早曾跌至0.7457，澳洲之前公布第一季经常帐赤字为逾15年以来最低，但部分投资人原本期望出现经常帐盈余，因而感到失望。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1270 1.1252 +0.16 +7.20 1.0513 美元/日圆 109.67 110.45 -0.71 -6.16 116.87 欧元/日圆 123.59 124.30 -0.57 +0.37 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9649 -0.16 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.2927 1.2901 +0.20 +4.79 1.2336 美元/加元 1.3450 1.3471 -0.16 +0.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7683 6.7806 -0.18 -2.93 6.9726 澳元/美元 0.7490 0.7483 +0.09 +3.81 0.7215 新西兰元/美元 0.7163 0.7136 +0.38 +3.20 0.6941 澳元/日圆 82.190 82.700 -0.62 -2.53 84.320 新西兰元/日圆 78.590 78.840 -0.32 -3.18 81.170 英镑/日圆 141.79 142.51 -0.51 -1.55 144.02 澳元/新西兰元 1.0456 1.0482 -0.25 +0.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张若琪/王颖/李春喜/汪红英；审校 白云/孙茉莉/张涛/王颖)