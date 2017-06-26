欧元区经济：收入差距加大是严重不稳定因素，需加以应对--ECB总裁

路透里斯本6月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧洲的收入差距越拉越大，成为一个重大的不稳定因素，需要通过教育、创新和对人力资本的投资来应对，特别是增加年轻人的工作机会。

自全球金融危机以来，欧元区国家间的收入差距增大，一些指标也显示，区内富国和穷国的表现出现分歧，成为欧元区成员国之间紧张关系的源头。

“这是我们应当加以处理的严重不稳定因素吗？”德拉吉在里斯本对大学生说。“是的。”

“我们必须对抗不公平现象，”德拉吉在回答一名学生提问时说。

德拉吉多年来一直呼吁各国政府展开根本性改革，称欧洲央行会努力促进经济增长，但只是暂时性的，这就给了各国政府表现的机会。

欧盟统计局数据显示，自从危机以来，仅有少数国家勉强缩小收入差距，而法国和西班牙等国所得不均的情况大幅恶化。数据也显示，希腊、西班牙、葡萄牙等欧元区二线国家的收入差距最大，所遭受的经济危机打击也最为沉重。

德拉吉称欧元区成员国趋于一致是“十分重要的”，对抗不公平的最好方法就是创造就业，这就需仰赖在教育、技能培训及创新方面增加投资。

他还呼吁各国政府考虑更好的收入及财富再分配政策。

德拉吉还为欧洲央行的超宽松货币政策辩护，他说超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公平现象。

他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 许娜/王兴亚)