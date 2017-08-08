欧元债市：意大利/德国公债利差降至年内低位，因ECB买入更多意国公债

* 欧洲央行7月买入的意大利公债远高于原有设定

* 欧洲央行购债计划和套利交易，支持意大利公债

* 意大利/德国公债利差降至年内低位

路透伦敦8月8日 - 意大利10年期公债收益率周二触及六周低位，与高评级的可比德债利差降至年内最低水准，此前数据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。

周一发布的数据显示，欧洲央行7月买入的意大利公债远高于原有设定，藉以弥补欧元区内符合条件公债供应减少。

7月欧洲央行和意大利央行共计买进价值96亿欧元的意大利公债，比购债计划所指定的份额超出近15亿欧元。

按照意大利公债在每月购债操作中所应占的比例，这是最大的一次偏离。

“我们看到，欧洲央行购债行动持续偏离其根据出资比例设定的购买目标。欧洲央行买入的意大利公债超过了目标规模。相对来说，这对意大利公债有利，”ING资深利率策略师Martin van Vliet说。

周二意大利10年期公债收益率短暂触及六周低位1.97%，其与10年期德国公债收益率差降至略低于152个基点，此为年内最低水准。

单是过去一个月，这一利差就缩窄了约25个基点，反映出对意大利债券的强劲需求，套利交易也增加了对意大利公债的需求。

7月对法国和西班牙债券的购买规模也超过了两国在欧洲央行所占份额。

周二欧债收益率全面小幅上升。

德国10年期公债收益率上升约2个基点，报0.48%，但距离上周所及一个月低点不远。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静/母红)