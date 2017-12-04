英国经济：制造业计划扩大投资，再添扶助经济成长迹象--EEF

路透伦敦12月4日 - 周一的行业调查显示，英国工厂增加投资的意愿为四年来最高，再添迹象显示制造业将协助支撑2018年料将迟滞的经济。

据英国工程雇主联合会(EEF)和会计师事务所BDO的季度报告显示，欧洲快速复苏的经济已协助英国制造业在2017年底快速成长。

近几周其他调查亦显示，英国制造业活动回升。

英国工业联盟(CBI)周一预测今年经济将成长约1.5%，2018年料有同样的增速，认为英国的表现“稳定但受到压抑”。

EEF对英国明年展望的看法稍微悲观一些，预期经济将增长1.3%，但表示制造业表现看来要比其他行业来得好。

“全球经济成长走强为制造业今年增长奠定基础，但制造业对英国经济的贡献一直要大于多数预期，”EEF分析师Lee Hopley表示。

“有信心这股动能将可延续至2018年，但随着迈向退欧的最后阶段，2018年我们再次需要制造业产生同样的作用，促成全面经济成长”。

制造商的投资意愿触及2014年第二季以来的最高水平，这对预期明年企业投资将改善的英国央行官员而言可谓好兆头。

但EEF称，有一些证据显示多数投资用来协助应对短期需求，退欧不确定性令更大规模项目的规划受到抑制。

制造商预料接下来三个月国内及出口商品的售价将大增，这部分反映了近期能源和大宗商品价格上涨的情况。

CBI称，其认为消费者物价通胀已于10月达到3%的峰值。

CBI预测，英国央行在2019年底前会进一步升息三次，首先会是在2018年第三季。这比路透调查经济分析师的预测共识略早一些。

英国央行上月进行了10年来的首次升息。

“我们预期内需将依然低迷。家庭支出因实质薪资受抑会继续承压，退欧不确定性将会影响企业投资，”CBI首席经济分析师Rain Newton-Smith称。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 陈宗琦/王兴亚)