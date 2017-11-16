欧盟财政：欧盟可根据各国遵守财政规定的情况发放资金--EFB

路透布鲁塞尔11月15日 - 欧洲财政委员会(EFB)表示，如果欧盟预算拨款根据各国遵守借贷限制的情况发放，那么欧盟财政规定的执行情况要比仅凭空洞的口头威胁制裁更好。

创立于2015年底的EFB是欧盟执委会的独立顾问机构。该委员会负责评估欧盟稳定暨成长协定(SGP)中的预算规定实施情况，并就财政事宜的一般立场提出建议。

“财政规定的信誉和有效性也取决于它的可执行性，”EFB周三在其发表的首份报告中称。

“SGP现有的惩罚规定其实并不具备可行性。一个不错的替代做法是与欧盟预算条件的运用进行更加广泛而有效的联系。”

EFB称，根据这种做法，如果某个成员国遵守已经达成的政策协议或者实现了特定目标，就有资格获得欧盟资金；否则这些资金就可能暂缓发放。

但在制定自2021年起的下一个欧盟长期预算案之前，该方案可能不会被纳入考虑。

EFB表示，将使用欧盟资金与遵守欧盟规则相挂钩的想法，还将有助于对欧盟财政命运的讨论。欧盟财政的未来牵涉到欧元区预算的概念，也就是所谓的财政或稳定能力。

“从技术和政治层面来说，(它)都将更容易实施，”EFB表示。

欧元区纾困基金负责人雷格林曾批评投资预算的想法，认为在这方面欧盟已经有了欧洲投资银行，以及一个特殊的欧洲战略投资基金(European Fund for Strategic Investment)。

雷格林还表示，欧元区预算的投资支持功能将毫无用处，因为投资项目持续时间往往过长，因此无法在经济意外下滑时及时获得帮助。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 陈宗琦/许娜)