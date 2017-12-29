国际油市：油价需进一步上涨，美国探钻活动才会明显增加--达拉斯FED

路透休士顿12月28日 - 美国达拉斯联邦储备银行周四公布的一项调查显示，油价将需进一步上涨，才会见到能源公司大幅扩大探钻活动。

美国能源企业已增加活跃钻机数，并将产量提升至接近纪录水准，因油价已较2016年初创下的低位每桶26美元上涨了逾一倍。

但根据该调查，油价必须处于每桶60美元以上，才能见到探钻活动大举增加。该调查访问了总部在德州、新墨西哥州南部及路易斯安那州北部的134家公司。

美国原油周四报约59.50美元，略低于本周稍早创下的两年半高位60.01美元。

根据美国通用电气(奇异,GE)的石油服务部门贝克休斯(Baker Hughes)的数据，油价跳涨加上技术改善让探钻成本降低，已推升美国活跃钻机数至931个，较去年增加约43%。

略高于50%的受访者预测，从目前开始的六个月，活跃钻机数将会继续攀升。不过，几乎所有受访者都表示，油价必须高于每桶60美元，活跃钻机数才会明显增加。

近48%受访企业称支出较前季增长，约64%称支出较上年同期增长；大约8%则表示支出较前季下滑，将近10%受访者称支出同比下降。

调查显示，由于主要产油国的减产协议协助提振油价，美国的油气生产已经连续五个季度攀升。

根据美国能源资料协会(EIA)的最新数据，美国总产量目前为975万桶/日，明年料将攀升至逾1,000万桶/日。

调查受访对象包括77家聚焦勘探和生产活动的公司，以及57家在油田服务行业经营业务的公司。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 李婷仪)