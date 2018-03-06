全球能源：石油需求增长动力将从机动车燃料转向化工产品--IEA

* 石化产品将为石油需求贡献四分之一的增幅

* 燃油效率提高导致机动车燃料需求增幅放缓

* 中产阶级的崛起提高消费品需求

路透伦敦3月5日 - 国际能源署(IEA)周一表示，未来五年全球对于石油和天然气的强劲需求将从汽油和柴油等机动车燃料转向石化产品。

IEA在五年展望中称，预计到2023年的石油需求增长中，有四分之一将是受到化肥、塑料、美容品等产品需求的推动。

因为汽车燃油效率提高，还有发达国家消费减少，汽油和柴油的需求增长将较为疲弱。

IEA称，到2023年预计全球石油需求将增加690万桶/日(每年增加120万桶/日)，其中四分之一，即170万桶/日的增幅将来自对石化产品原材料乙烷和石脑油的需求。

“全球经济增长使发展中国家有更多人进入中产阶级，收入增加意味着消费品和服务的需求大幅增长，”IEA称。

“从石油和天然气中提炼的众多化学物质，对于生产诸多满足消费者与日俱增需求的产品而言至关重要，”IEA补充称。

加工原油的炼厂生产石脑油，但乙烷或液化石油气(LPG)等其他石化原料则基本是燃料提炼过程中的副产品。

美国页岩油产业荣景明显提升了乙烷的可获得性，而且美国墨西哥湾海岸的一系列新项目正在生产乙烷。

IEA称，总体而言，预计到2023年，新的石化生产裂解装置将使产量提高140万桶/日。

IEA称，未来五年乙烷需求将以最快速度增加，每日增加88.5万桶，石脑油和LPG需求料分别增加49.5万桶/日和4万桶/日。

IEA指出，在航空出行需求增长带动下，到2023年航煤需求将增加1.2%。

但其表示，汽油和柴油需求将各增加0.7%，燃油效率标准提高令需求增速减缓。燃油效率标准目前涵盖了全球三分之二的主要汽车市场。

实施燃油效率标准的市场目前占全球汽车销售的80%以上，包括中国、印度、美国和欧洲。IEA称，这”将严重影响未来石油需求”。(完) (编译 王灿/李爽 审校 张涛/许娜)