全球金融：第一季美元在全球外储中的占比下降，日圆占比上升--IMF数据

路透纽约6月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布数据显示，今年前三个月，美元在全球外汇储备中占比较前季略微下降，但美元仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币。

据IMF数据，今年第一季，外储中的美元规模升至5.71万亿美元，但美元在已分配外汇储备中占比降至约64.5%。去年第四季持有的美元储备约为5.5万亿美元。

欧元为第二大储备货币，占比19% ,大致持平于前季，但与美元差距较大。欧元2009年在全球储备货币中的占比28%为峰值。

第一季日圆储备占比升至4.6%，高于去年第四季的3.9%。日圆在已分配外储中的占比创出季度最大增幅。

中国人民币在已分配外储中的占比为0.9%，持平于前季。IMF在2016年第四季首次公布人民币在各国央行储备货币的占比情况。

IMF数据还显示，全球外汇储备第一季增至10.9万亿美元，高于去年第四季的10.72万亿美元。加拿大丰业银行首席外汇分析师Shaun Osborne表示，第一季总储备逆转了第四季的下降势头，为2014年以来首次明显出现季度增长。

整体已分配外汇储备也增至8.85万亿美元，高于前季的8.43万亿美元。

已分配外储目前包括中国的部分官方储备，全面的货币分配数据披露需要两到三年的时间。

未分配储备就是那些尚未向IMF公布的部分，第一季这部分储备降至2.05万亿美元，去年第四季为2.29万亿。未分配储备只占全球总外汇储备的19%。

过去一年被包含在储备构成中的澳元和加元占比分别均为2%左右。

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