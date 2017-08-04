全球经济：负利率政策成效很正面--IMF研究报告

路透伦敦8月4日 - 国际货币基金组织(IMF)的一项研究认为，部分国家央行所实施的负利率政策，整体上发挥了作为推升通胀工具的效果，同时也拉低了债券收益率，某些情况下也压低了本币汇率。

IMF的研究还发现，多数商业银行在负利率政策下仍维持住获利，利用一些手法，保护利润不受损，像是并未将政策利率降幅全数传递给客户。

这些结论出自IMF经济学家Giovanni Dell’Ariccia、Vikram Haksar及Tommaso Mancini-Griffoli的一篇报告，他们针对欧元区、丹麦、日本、瑞典及瑞士，研究负利率政策的影响。

在一些央行艰苦协助本国经济走出金融危机及通缩威胁的奋战过程中，将政策利率调降到零以下是其中一环。

举例来说，欧洲央行目前的隔夜存款利率为负0.4%。这代表欧洲央行实质上是向商业银行的存款收取利息，这是为了刺激银行将资金放贷出去，而非囤积，藉此活络经济。

但这是一个陌生的政策领域。

“对古埃及人来说，零代表着金字塔的底部。科学上讲零是水的冰点，地理学而言是海平面，历史来看是日历的起始点，”研究人员在就零之于货币政策为何物提出问题之前提到。

这里存在多种疑虑：这能否起作用？会否破坏金融稳定？将利率降至零以下，与降至零以上的影响是否相同？

研究结果普遍乐观，表明货币环境得到改善。

“整体看来，这一政策的运作情况似乎不错：在我们所观察的每一个国家中，货币市场利率和债券收益率都有所下降。汇率也在某种程度上走低，至少是暂时性的，”研究人员写道。

“贷款利率出现部分程度的下降，但(降幅)低于政策利率。批发融资成本下降使银行受益，一些银行上调了费用。银行获利普遍富有弹性。贷款也有所增长。”

但他们提出告诫：负利率幅度较小，且不会持续很长时间。

“如果政策利率在较长时间维持在负区间，甚或考虑跳至零水平更下方，那么这一政策的效果、以及金融系统的稳定性可能就有危险，”研究人员说道。

查看研究论文请点击：here(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 李爽/张荻)