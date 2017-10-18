英国经济：若退欧重创经济，应扩大公共投资--OECD

路透伦敦10月17日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，如果经济在脱欧前急剧放缓，英国就应该扩大公共投资。OECD维持对英国这个全球第五大经济体的悲观看法不变。 OECD的评估侧重于英国疲弱的生产力表现。该组织在这份评估中还称，在英国退欧前英国央行应该维持货币政策宽松。 与2016年6月公投退欧后大多数预测者的预期相比，英国经济表现较好，但在2017年经济已放缓，因通胀升高挤压家庭购买力。 OECD重申其9月的预测，即明年英国经济看来可能仅将扩张1.0%，增速较今年的料约1.6%放缓。 OECD假设了“最不利的”退欧结果，就是2019年英国在没有达成贸易协议或平稳过渡期，而要重新按照世界贸易组织(WTO)规定进行贸易的情况下退欧。 OECD表示，英国希望与欧盟正讨论的过渡协议将能限制英国退欧带来 的伤害。 OECD称，如果经济急剧放缓，政府应找到有助于提高生产率的投资， 并迅速启动。 该机构指出，自去年英国退欧公投以来，移民至英国的净人数下降。 如果这一趋势愈演愈烈，可能会减少劳动力数量并削弱生产率提升，因为 移民通常具有较高的技术水平。 “迅速完成谈判以确保欧盟公民的权利，这是一项优先任务，旨在维 持劳动力供给并确保生活水平进一步提高，”OECD报告称。 OECD表示，如果英国退欧可以逆转，无论是通过政府更替或是重新举 行公投，都将对经济增长带来“重大”促进。(完) (编译 戴素萍/徐文焰；审校 许娜/高琦)