路透基点：百丽国际私有化联贷案额度分配出炉--TRLPC

路透6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国鞋履零售商百丽国际控股有限公司私有化联贷案的额度分配出炉。有10家银行参与这项280亿港元(36亿美元)的定期贷款案。

澳新银行、中国银行(香港)、中信国际深圳分行、招商银行、民生银行香港分行、星展银行、中国工商银行(亚洲)、三菱日联金融集团和上海浦发银行担任牵头行和簿记行。

美银美林作为唯一承销商于5月初推出此次联贷，并寻求至少30亿港元的分包销承诺。

消息人士说，这10家银行很快将为这项联贷签约。本案可能会进入一般银团阶段。

贷款包括A部分215亿港元五年期贷款，平均年限4.4年，以及B部分65亿港元三个月期现金过桥贷款。

A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26-2.75倍，则加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B部分贷款利率为Hibor加码50个基点。整体债务相当于杠杆率约3.0倍，扣除现金过桥贷款，杠杆率降至约2.6倍。

A部分综合收益为349个基点，包销费用150个基点，在B部分依比例承贷的银行，将获得250个基点综合收益，年化包销费50个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)