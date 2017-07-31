路透基点：新城发展股东为私有化筹集夹层融资--TRLPC

路透7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士及交易所公告，新城发展控股有限公司控股股东筹集大规模夹层融资，以便为其提出针对新城发展的私有化要约提供资金支持。

华泰金融控股(香港)有限公司是该夹层贷款的独家借款方。该贷款代表着新城发展51.23亿港元(6.57亿美元)私有化代价的90%左右。

华泰同时还是新城发展私有化的财务顾问。

7月9日，持有新城发展72.56%股份的富域香港投资有限公司宣布了以每股3.30港元对剩余其未持有股份进行私有化的建议。富域香港投资有限公司位于英属维尔京群岛，是新城发展董事长王振华旗下公司。

如果私有化成功且新城发展从港交所退市，要约人可能选择赎回两种以美元计价的未偿债券。这两种债券分别为2.50亿美元票息6.25%、今年11月12日到期的债券，以及3.50亿美元票息5%、2020年2月16日到期的票据。

该公司称，要约人认为，如果收购和退市计划生效，遵守有关现有票据的“监管要求是过于沉重的负担”。这些票据在新加坡证券交易所上市。

新城发展计划从内部资源来为债券赎回提供资金支持。

这是华泰过去九个月中第二次为收购进行夹层融资。10月份，华泰提供了1.05亿美元5.5年期次级贷款，支持规模为95亿港元的九龙仓集团电信业务杠杆收购交易。华泰金融(Huatai Financial)是独家牵头行兼共同投资人，还作为夹层债务的共同投资人收购了香港上市的投资公司Dignari。该夹层融资是对支持杠杆收购九仓电讯(Wharf T&T)的48.51亿港元高级贷款的补充。九仓电讯目前名为WTT Ltd。

该夹层贷款通过不同的前端费、现金和实物支付利息，支付10%–12%的收益。

新城发展上次接触贷款市场是在2016年1月，当时是从中国银行(香港)获得1.50亿美元两年期贷款。(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)