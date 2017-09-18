FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
路透基点：银行正权衡对万达贷款的选项--TRLPC
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月18日 / 上午10点28分 / 1 个月前

路透基点：银行正权衡对万达贷款的选项--TRLPC

1 分钟阅读

汤森路透旗下基点援引消息人士指出，万达集团的海外贷款行本月已召开
两次会议，讨论他们的选项。这显示市场对这家从地产到娱乐业的中国大
型企业的海外债务愈发担忧。
    
    包括渣打在内的银行业者正在研究，万达7月以637亿元人民币(93亿
美元)出售旅游项目和酒店资产组合，是否违反了去年12月签订的4.875亿
美元海外贷款的有关条款。他们还担心，万达无法保证中国外汇监管机构
对其放行，监管机构可能会阻碍万达向境外转出资金以还款付息。
    
    消息人士称，根据12月签订的贷款协议，万达在出售重大资产时需寻
求贷款行的许可，并需在45天之内在国家外汇管理局为贷款登记注册。
    
    一名参与相关讨论的银行业人士表示，贷款行正寻求修改贷款协议条
款，如果万达不能满足他们的需求，则准备采取进一步行动。
    
    根据Tradeweb报价，万达2024年到期的6亿美元票面利率7.25%的债券
目前收益率为7.45%，高于6月初的5.11%。
    
    根据与会的两名知情人士，万达把35亿人民币(5.34亿美元)存放在渣
打在中国的一个支行，但却不能把钱转出境外。
    
    “关键的问题是即便万达在大陆有钱，现在也无法把资金转出去，”
另一名银行业人士称。
    
    万达对上述消息未予置评。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below