路透基点：银行正权衡对万达贷款的选项--TRLPC

汤森路透旗下基点援引消息人士指出，万达集团的海外贷款行本月已召开 两次会议，讨论他们的选项。这显示市场对这家从地产到娱乐业的中国大 型企业的海外债务愈发担忧。 包括渣打在内的银行业者正在研究，万达7月以637亿元人民币(93亿 美元)出售旅游项目和酒店资产组合，是否违反了去年12月签订的4.875亿 美元海外贷款的有关条款。他们还担心，万达无法保证中国外汇监管机构 对其放行，监管机构可能会阻碍万达向境外转出资金以还款付息。 消息人士称，根据12月签订的贷款协议，万达在出售重大资产时需寻 求贷款行的许可，并需在45天之内在国家外汇管理局为贷款登记注册。 一名参与相关讨论的银行业人士表示，贷款行正寻求修改贷款协议条 款，如果万达不能满足他们的需求，则准备采取进一步行动。 根据Tradeweb报价，万达2024年到期的6亿美元票面利率7.25%的债券 目前收益率为7.45%，高于6月初的5.11%。 根据与会的两名知情人士，万达把35亿人民币(5.34亿美元)存放在渣 打在中国的一个支行，但却不能把钱转出境外。 “关键的问题是即便万达在大陆有钱，现在也无法把资金转出去，” 另一名银行业人士称。 万达对上述消息未予置评。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)