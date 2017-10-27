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2017年10月27日 / 凌晨5点44分 / 1 天前

路透基点：润泰创新迅速返回联贷市场，寻求更大规模贷款--TRLPC

1 分钟阅读

路透10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰创新国际股份有限公司(Ruentex Development Co Ltd)的三家股东在寻求150亿台币(4.96亿美元)两年期循环信贷，而在此同时润泰创新及其关联公司润泰全球股份有限公司总计140亿台币的两笔贷款正在收尾。

兆丰国际商业银行是这笔150亿台币贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90个基点，税前保底利率为1.7%。

银行受邀以三个层次参贷：承贷35亿台币及以上或25-34亿台币担任牵头行兼簿记行，前端费分别为18个和12个基点；承贷15-24亿台币任经理行，前端费7个基点；承贷10-14亿台币担任参贷行，费用为5个基点。

借款人是润泰创新股东Chang Chuen Investment Co Ltd、Huei Hong Investment Co Ltd和Yi Tai Investment Co Ltd。润泰集团总裁尹衍梁及Kofu International Ltd担任交易担保人，股份作为抵押。

所筹资金用于为2014年12月签署的一项150亿台币的三年期循环贷进行再融资。当时贷款也由兆丰牵头，利率较Taibor加码93个基点，税前保底利率为1.7%。

与此同时，润泰创新及关联公司润泰全球两笔总计140亿台币的贷款安排正在收尾。台银担任两笔交易的牵头行兼簿记行，带来利率较Taibor加码60个基点，税前保底利率1.7%。

这两笔交易预计11月初签约。

台湾上市公司润泰创新在台湾及大陆建造工厂与住房。台湾上市的润泰全球则从事纺织品制造、大宗商品批发(趸售)和投资业务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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