路透基点：华融系的两家公司调整贷款安排--TRLPC

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国华融资产管理有限公司旗下的两家子公司正在调整贷款安排，其中一家调整了贷款定价，另一家则降低了贷款规模。

华融融德(香港)投资管理有限公司降低了规模1亿美元的一年期循环信贷利率，华融国际金融控股有限公司(HIFH)则将364天期贷款的目标规模从原定的30亿港元等值降至27.2亿港元(3.49亿美元)等值。

华融融德1亿美元贷款的利率加码幅度降低了25基点，至230基点，并额外提供25基点的一次性修正费用。这意味着参贷银行的最高综合收益保持在270基点不变。该贷款于今年3月启动，中国信托商业银行为牵头行兼簿记行。

目前尚不清楚是否有哪家银行在定价调整前就做出贷款承诺，但调整定价决定，是在华融投资股份(HISC)的另一笔贷款获得较佳市场反应后做出。

瑞信是华融投资股份今年3月推出的30亿港元364天期贷款的唯一牵头行兼簿记行，获得另外13家银行承贷后，6月将该贷款规模提高至36亿港元。华融投资股份的此笔贷款最高综合收益为260基点，利率为较Hibor或Libor加码220基点。

华融国际金融364天期贷款已结案，规模缩小为27.2亿港元等值。远东国际商业银行和凯基银行为牵头行兼簿记行，贷款分为两部分：13.6亿港元A部分，13.6亿港元循环信贷B部分，可以港元或美元的形式提取。最高综合收益为235基点，利率为较Hibor或Libor加码215基点。所筹资金用于再融资及营运资本目的。10月23日完成签约，10月27日提取贷款。

另外，华融国际金融也正在敲定一笔20亿港元的一年期俱乐部贷款，中信银行(国际)为协调行。该贷款最高综合收益255基点，利率为较Hibor加码220基点。

华融国际金融的两笔贷款和华融融德的循环信贷均有母公司华融资产管理有限公司提供的同意协助书(letter of comfort)。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)