路透基点：吉利汽车旗下吉致汽车金融首次在贷款市场筹资--TRLPC

路透11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，在香港挂牌 的吉利汽车控股有限公司旗下子公司--吉致汽车金融首度在银团贷款市场 筹资，将以比较特别的架构借款至少6亿元人民币(9,000万美元)。 星展银行(中国)、渣打银行与三井住友银行(中国)担任牵头行兼簿记 行，贷款分为两年期的A部分与一年期的B部分，A部分整个部分拥有规模 未定的超额配售权，B部分至少6亿元人民币，同样拥有规模未定的超额配 售权。 整个部分的超额配售权规模未定的贷款组成情况，在亚洲市场相当罕 见。 三家牵头行兼簿记行各自为B部分承贷2亿元人民币，已于9月29日完 成签约。 A部分支付的利息为5年期中国人民银行利率的110%，该利率目前为4. 75%。B部分支付110%的1年期中国人民银行利率，该利率目前为4.35%。 在11月10日前承贷的银行可获得5个基点的提前参贷费。 承贷2亿元人民币或以上的牵头行，可分别在A部分与B部分获得中国 人民银行利率117%与123%的最高综合收益，前端费分别为61.5与51.55个 基点。 承贷1-1.99亿元人民币为主办行，A部分与B部分的最高综合收益分别 为中国人民银行利率的115%与120%，前端费为42.5与38.5个基点。 承贷5,000-9,900万元人民币为安排行，A部分与B部分最高综合收益 分别为中国人民银行利率的113%与116%，前端费为23.5与21.1个基点。最 高综合收益包含提前参贷费。 10月30日已于上海举行一场银行会议。回应的期限为11月17日。 吉利汽车将提供同意协助书(letter of comfort)。 吉致汽车金融为吉利汽车(持股80%)与法国巴黎银行个人金融(持股20 %)共组的合资企业，该公司在中国提供汽车金融服务。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)