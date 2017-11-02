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2017年11月2日 / 凌晨4点39分 / 1 天前

路透基点：吉利汽车旗下吉致汽车金融首次在贷款市场筹资--TRLPC

1 分钟阅读

    路透11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，在香港挂牌
的吉利汽车控股有限公司旗下子公司--吉致汽车金融首度在银团贷款市场
筹资，将以比较特别的架构借款至少6亿元人民币(9,000万美元)。
    
    星展银行(中国)、渣打银行与三井住友银行(中国)担任牵头行兼簿记
行，贷款分为两年期的A部分与一年期的B部分，A部分整个部分拥有规模
未定的超额配售权，B部分至少6亿元人民币，同样拥有规模未定的超额配
售权。
    
    整个部分的超额配售权规模未定的贷款组成情况，在亚洲市场相当罕
见。
    
    三家牵头行兼簿记行各自为B部分承贷2亿元人民币，已于9月29日完
成签约。
    
    A部分支付的利息为5年期中国人民银行利率的110%，该利率目前为4.
75%。B部分支付110%的1年期中国人民银行利率，该利率目前为4.35%。
    
    在11月10日前承贷的银行可获得5个基点的提前参贷费。
    
    承贷2亿元人民币或以上的牵头行，可分别在A部分与B部分获得中国
人民银行利率117%与123%的最高综合收益，前端费分别为61.5与51.55个
基点。
    
    承贷1-1.99亿元人民币为主办行，A部分与B部分的最高综合收益分别
为中国人民银行利率的115%与120%，前端费为42.5与38.5个基点。
    
    承贷5,000-9,900万元人民币为安排行，A部分与B部分最高综合收益
分别为中国人民银行利率的113%与116%，前端费为23.5与21.1个基点。最
高综合收益包含提前参贷费。
    
    10月30日已于上海举行一场银行会议。回应的期限为11月17日。
    
    吉利汽车将提供同意协助书(letter of comfort)。
    
    吉致汽车金融为吉利汽车(持股80%)与法国巴黎银行个人金融(持股20
%)共组的合资企业，该公司在中国提供汽车金融服务。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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