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路透基点：台湾日月光收购矽品的巨额贷款持续推进--TRLPC
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#亚洲
December 14, 2017 / 7:50 AM / a day ago

路透基点：台湾日月光收购矽品的巨额贷款持续推进--TRLPC

1 分钟阅读

    路透12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持全
球最大的半导体晶片封测厂日月光与同业矽品合并的约900亿台币(30亿美
元)贷款案，在取得监管机构批准下持续推进。
    
    消息人士称，花旗目前正协调此次贷款，且正与往来银行进行初步磋
商。
    
    11月24日，大陆商务部反垄断局宣布有条件通过日月光与矽品此一交
易，而根据日月光当天发出的声明，当中要求两家公司未来24个月独立经
营。
    
    声明指出，日月光打算在明年5月底之前成立新的控股公司，名为日
月光投资控股股份有限公司；日月光和矽品的股东将在预定于2月召开的
临时股东会就合并案进行表决。
    
    去年6月，两家宣布签署共同转换股份协议以成立日月光投资控股公
司，将在台湾和纽约证交所挂牌。
    
    日月光将以1股普通股换发新设控股公司普通股0.5股，矽品每1股普
通股换发现金新台币55元。
    
    在完成股份转换之后，日月光和矽品将成为日月光投资控股的全资子
公司，但仍为相互独立的法律实体。
    
    此外，矽品11月27日宣布，出售子公司矽品科技苏州有限公司三成股
权给中国紫光集团，价格为10.26亿元人民币。
    
    矽品称上述交易料有助于公司迅速切入高速成长的中国市场，在此同
时所得资金将用于扩充台湾产能。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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