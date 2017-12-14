路透基点：台湾日月光收购矽品的巨额贷款持续推进--TRLPC

路透12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持全 球最大的半导体晶片封测厂日月光与同业矽品合并的约900亿台币(30亿美 元)贷款案，在取得监管机构批准下持续推进。 消息人士称，花旗目前正协调此次贷款，且正与往来银行进行初步磋 商。 11月24日，大陆商务部反垄断局宣布有条件通过日月光与矽品此一交 易，而根据日月光当天发出的声明，当中要求两家公司未来24个月独立经 营。 声明指出，日月光打算在明年5月底之前成立新的控股公司，名为日 月光投资控股股份有限公司；日月光和矽品的股东将在预定于2月召开的 临时股东会就合并案进行表决。 去年6月，两家宣布签署共同转换股份协议以成立日月光投资控股公 司，将在台湾和纽约证交所挂牌。 日月光将以1股普通股换发新设控股公司普通股0.5股，矽品每1股普 通股换发现金新台币55元。 在完成股份转换之后，日月光和矽品将成为日月光投资控股的全资子 公司，但仍为相互独立的法律实体。 此外，矽品11月27日宣布，出售子公司矽品科技苏州有限公司三成股 权给中国紫光集团，价格为10.26亿元人民币。 矽品称上述交易料有助于公司迅速切入高速成长的中国市场，在此同 时所得资金将用于扩充台湾产能。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)