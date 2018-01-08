路透基点：去年亚太杠杆融资活动放缓，普洛斯相关贷款亦于事无补--TRLPC

路透1月8日 - 2017年亚太地区的杠杆融资活动放缓，规模减少10%至277.4亿美元，尽管支持收购新加坡上市公司普洛斯(GLP)的巨额贷款得以完成，在年底收官最后时刻带来提振。

用于支持收购普洛斯的41.08亿美元贷款在12月底敲定，为去年亚洲金额最大的杠杆收购贷款之一，新加坡也因此跻身亚洲最大的杠杆融资市场之列。

然而，澳洲才是焦点中心，以14笔交易，总计87.3亿美元的贷款额位居亚洲第一，其中包括一笔59亿澳元(45亿美元)支持麦格理集团为首财团以76.2亿澳元收购新南威尔士州电网公司Endeavour Energy的贷款。

澳洲市场以开创性的统一贷款架构脱颖而出，这种架构将优先债和次级债混合在一起，比起传统的杠杆收购债务融资，这种架构给予私募股权投资公司额外的杠杆，而在传统架构下，只有优先债，或是分开的优先债或夹层融资部分。

香港的非银行投资者也比较活跃，为杠杆融资和私有化提供了夹层融资。

香港还凭借用于支持中国鞋履零售商--百丽国际私有化的280亿港元定期贷款脱颖而出。美银美林为此贷款的唯一承销商，顺利将贷款分配给了另外10家银行。香港2017年完成了三笔杠杆融资交易，总额48.6亿美元。

其他市场方面，日本也实现了一个杠杆融资丰收年，完成12宗交易，总额69.1亿美元。其中包括美国私募股权投资巨擘KKR进行的一系列融资，用于收购汽车配件制造商康奈可、电力工具制造商日立工机、和电气设备制造商日立国际电气。

对于2018年，市场参与者预期亚洲的杠杆融资将因充裕的银行流动性而受益，尽管美国升息已成普遍预期的事情。

“2018年定价将继续有利于借款方，因为银行手里有很多资金可用于放贷，同时杠杆倍数应该不会受到美国升息的影响...”渣打银行的全球杠杆和结构解决方案全球主管Lyndon Hsu表示。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)