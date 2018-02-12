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February 12, 2018 / 11:59 AM / 更新于 18 hours ago

路透基点：购买香港中环中心的财团提高优先贷款定价--TRLPC

1 分钟阅读

    路透2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，购买香港中环中
心的投资财团提高了对160亿港元(20.5亿美元)三年期优先贷款的定价，
该贷款用于为以402亿港元购买中环中心筹资。
    
    该笔贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点，之前
为加码140个基点，前端费亦上提。
    
    几家大型中国银行正在安排这笔优先贷款，以及165亿港元一年期夹
层贷款，后者的综合收益为8%，为到期清偿贷款。这笔优先贷款以中环中
心为担保品。

    11月初，中国国储能源化工集团股份公司(中国国储，CERCG)宣布从
香港富商李嘉诚手中购买中环中心，创下全球价值最高的一笔地产交易。
    
    中国国储持有中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司(CHMT Peacef
ul Development)55%的权益，后者是针对该交易在英属维尔京群岛注册的
特殊目的实体。其他投资人，包括一些个人，持有剩余股份。
    
    中国国储的贷款面临另一财团的收购贷款的竞争。该财团拟筹集138
亿港元三年期杠杆收购贷款，从领展房地产基金(Link REIT)收购香港的1
7处地产。澳新银行、渣打银行和新加坡大华银行担任该贷款的牵头行兼
簿记行。
    
    该贷款的最高综合收益为200个基点，利率为185个基点。该财团由香
港专注大中华区和亚洲的香港房地产私募公司基汇资本牵头。该财团11月
底同意以230亿港元从领展房地产基金收购上述地产。(完) (编译 王琛/李春喜 审校 王洋/张明钧)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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