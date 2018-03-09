路透基点：复星国际寻求再融资贷款，规模与细节待定--TRLPC

路透3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星国际已就 再融资事宜与有关银行接洽，距离该公司完成一笔8.04亿美元贷款还不到 10个月。 消息人士称，洽谈价格显示利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor )加码约200个基点，贷款规模与细节仍待确定。 贷款资金将用于2015年5月签署的三年期8亿美元到期一次清偿定期贷 款的再融资。澳新银行、交通银行香港分行、东亚银行、中国建设银行香 港分行、创兴银行、恒生银行、中国工商银行(亚洲)、马来亚银行、法国 外贸银行(Natixis)以及永隆银行担任牵头行兼簿记行，贷款利率较Libor 加码270个基点，前端费为60个基点，最高综合收益为291.7个基点。 去年5月复星筹集8.04亿美元等值三年期到期一次清偿定期贷款，由 澳新银行、交通银行香港分行、东亚银行、上海银行、上海银行香港分行 、中国光大银行香港分行、瑞士信贷新加坡分行、兴业银行香港分行、法 国外贸银行香港分行、印度国家银行以及永隆银行担任牵头行兼簿记行， 最高综合收益为240个基点，利率较Libor或欧元银行间拆放款利率(Eurib or)加码200个基点。 借款方为一家投资控股公司，投资组合包括全球医疗保健、保险、资 源与休闲资产。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)