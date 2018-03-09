路透基点：深圳信维通信首次海外联贷币种改用港元，以省成本--TRLPC

路透3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳市信维通信股份有限公司已将首笔海外融资币种改为港元，寻求筹资15.5亿港元(2亿美元)，旨在降低融资成本。

这一决定是在独家牵头行兼簿记行花旗集团1月底启动该贷款交易之后。

周五三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)分别为2.07%和2.26%，而同期限香港银行同业拆息(Hibor)分别为1.05%和1.35%。

贷款利率加码幅度、费用和分期偿还计划仍维持不变。

贷款有24个月的宽限期，之后分三次每半年不等额偿付，还本比例依次是10%、30%和60%。平均期限是2.75年。

贷款利率较Hiobr加码170个基点。银行受邀以三个层次参贷：承诺2.25亿港元或以上，担任牵头行兼簿记行，最高综合收益206.36个基点，前端费95个基点；承诺1.5-2.24亿港元，担任牵头行，综合收益199.09个基点，费率是75个基点；承诺7,500万-1.49亿港元，担任主办行，综合收益190个基点，费率50个基点。

综合收益中还包括5个基点的提前参贷费。银行承贷的截止日期是3月14日。

借款人是香港信维通信有限公司，其母公司深圳市信维通信是担保人。

深圳市信维通信成立于2006年4月，于2010年11月在深交所创业板上市。根据官网，该公司主营产品包括移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)