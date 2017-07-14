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21 天前
新债招标：北京首发土地储备专项地方债利率较下限上浮1-5bp--业内人士
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2017年7月14日 / 早上7点12分 / 21 天前

新债招标：北京首发土地储备专项地方债利率较下限上浮1-5bp--业内人士

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月14日 - 业内人士周五透露，中国北京市下午首发的土地储备专项地方债，三年期中标利率为3.49%，同时招标的四期五年品种中标利率为3.54%-3.55%，五期债较投标区间下限上浮1-5个基点(bp)。        
        
    此次土地专项债全部为新增债券，涉及朝阳等四个区，中债资信评估公司对债券评级均为AAA，发行期为7月17日。具体中标明细为：    
 行政区域  规模(亿元    期限     中标利率     上浮     投标倍数
               )                                       
  朝阳区     13.1       3年       3.49%        +1bp      4.16 
  朝阳区     30.5       5年        3.54%       +4bp      2.47
  东城区      3.6       5年        3.55%       +5bp      3.69
 石景山区    36.3       5年        3.55%       +5bp      2.43
  大兴区      6.5       5年        3.55%       +5bp      3.25
 金额合计     90                                           
    稍早北京结束招标的七及10年专项地方债，中标利率分别为3.75%和3.78%，另外两期同时招标的五年期品种(第二期和第五期)中标利率分别为3.57%和3.55%；四期债依次较投标区间下限上浮15、20、7和5个基点(bp)。上述四期债投标倍数为2.71倍、2.25倍、2.28倍和3.19倍。
    
    上述土地专项债和普通专项债均采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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