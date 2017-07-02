美国债市：10年期公债期货投机客净多仓下降--CFTC

路透6月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周下降。

CFTC最新的交易商持仓数据显示，6月27日投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为302,098口。

一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为345,172口。

以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：

美国两年期公债期货(200,000美元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 212,115 210,728

空头仓位 354,073 323,595

净仓位 -141,958 -112,867

美国五年期公债期货(100,000美元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 469,556 487,224

空头仓位 641,282 623,985

净仓位 -171,726 -136,761

美国10年期公债期货(100,000美元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 835,371 898,935

空头仓位 533,273 553,763

净仓位 302,098 345,172

美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 186,192 183,458

空头仓位 131,610 121,827

净仓位 54,582 61,631

美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 65,880 38,145

空头仓位 140,836 141,690

净仓位 -74,956 -103,545

欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)

6月27周 前一周

多头仓位 763,805 751,379

空头仓位 2,424,512 2,418,865

净仓位 -1,660,707 -1,667,486

美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)

6月27周 前一周

多头仓位 212,081 279,223

空头仓位 377,971 335,412

净仓位 -165,890 -56,189(完) (编译 李爽 审校 白云)