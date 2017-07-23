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美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC
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2017年7月23日 / 早上7点11分 / 13 天前

美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC

路透新闻部

2 分钟阅读

路透7月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周上涨，此前连续三周减少。

CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月18日投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多出282,329口。

一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为257,027口。

以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：

美国两年期公债期货(200,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 176,485 182,001

空头仓位 450,698 438,814

净仓位 -274,213 -256,813

美国五年期公债期货(100,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 345,465 353,310

空头仓位 627,790 628,904

净仓位 -282,325 -275,594

美国10年期公债期货(100,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 852,455 822,734

空头仓位 570,126 565,707

净仓位 282,329 257,027

美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 189,600 190,123

空头仓位 138,150 139,691

净仓位 51,450 50,432

美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 71,506 74,586

空头仓位 135,182 130,526

净仓位 -63,676 -55,940

欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 912,533 790,835

空头仓位 2,436,598 2,452,952

净仓位 -1,524,065 -1,662,117

美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)

7月18日当周 前一周

多头仓位 182,546 183,956

空头仓位 378,898 362,885

净仓位 -196,352 -178,929(完) (编译 于春红; 审校 白云)

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