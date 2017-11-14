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美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC
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#债券
2017年11月14日 / 凌晨2点05分 / 2 天前

美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC

5 分钟阅读

    * 投机客所持五年期公债期货净空仓从纪录高位下降
    * 投机客所持欧洲美元利率期货净空仓升至5月来最高

    路透11月13日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数
据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓增加，期间短期和
长期公债利差缩窄至十年最窄水准。
    
    一些交易商调整仓位使得“收益率曲线趋平”，相比短债，交易商更
偏爱较长期公债，因认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将随着就业市
场改善而进一步提高短期利率。
    
    较长期公债表现料好于短债，因通胀仍将乏力，且共和党的税改计划
是否通过还不确定。
    
    路透数据显示，上周两年期和10年期公债利差缩窄至65
.9个基点，创2007年11月以来最窄。
    
    CFTC最新数据显示，11月10日止当周，投机客持有的美国10年期公债
 期货净多仓为50,063口，前一周为2,724口，创4月以来最低。 <1043602
NNET>
    
    投机客所持五年期公债期货净空仓从前一周的纪录高位469,845口降
至330,205口。

    超长期公债期货净空仓增至110,875口，为5月30日以来最高。
    
    投机客还将三个月期欧洲美元利率期货净空仓提高至253万口，为5月
21日以来最高。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
           11月10日当            前一
          周               周        
                        
 多头仓        340,408        253,731
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓        515,313        493,447
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位       -174,905       -239,716
                        
                        
                        
                        
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)

           11月10日当           前一
          周              周        
                        
 多头仓        540,710       367,932
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓        870,915       837,777
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位       -330,205      -469,845
                        
                        
                        
                        
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
           11月10日当           前一
          周              周        
                        
 多头仓        699,411       719,573
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓        649,348       716,849
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位         50,063         2,724
                        
                        
                        
                        
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
           11月10日当           前一
          周              周        
                        
                        
                        
 多头仓        176,664       152,121
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓        137,299       139,448
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位         39,365        12,673
                        
                        
                        
                        
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
           11月10日当            前一
          周               周        
                        
 多头仓         49,412         48,698
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓        160,287        152,805
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位       -110,875       -104,107
                        
                        
                        
                        
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
           11月10日当           前一
          周              周        
                        
 多头仓        835,354       904,686
 位                     
                        
                        
                        
 空头仓      3,367,144     3,133,665
 位                     
                        
                        
                        
 净仓位     -2,531,790    -2,228,979
                        
                        
                        
                        
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            11月10日当        前一周 
           周            
                         
 多头仓位        74,225       136,443
                         
                         
                         
                         
 空头仓位       168,249       166,264
                         
                         
                         
                         
 净仓位         -94,024       -29,821
                         
                         
                         
 (完) (编译 李爽  审校 王兴亚)

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