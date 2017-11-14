美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC

* 投机客所持五年期公债期货净空仓从纪录高位下降 * 投机客所持欧洲美元利率期货净空仓升至5月来最高 路透11月13日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数 据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓增加，期间短期和 长期公债利差缩窄至十年最窄水准。 一些交易商调整仓位使得“收益率曲线趋平”，相比短债，交易商更 偏爱较长期公债，因认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将随着就业市 场改善而进一步提高短期利率。 较长期公债表现料好于短债，因通胀仍将乏力，且共和党的税改计划 是否通过还不确定。 路透数据显示，上周两年期和10年期公债利差缩窄至65 .9个基点，创2007年11月以来最窄。 CFTC最新数据显示，11月10日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净多仓为50,063口，前一周为2,724口，创4月以来最低。 <1043602 NNET> 投机客所持五年期公债期货净空仓从前一周的纪录高位469,845口降 至330,205口。 超长期公债期货净空仓增至110,875口，为5月30日以来最高。 投机客还将三个月期欧洲美元利率期货净空仓提高至253万口，为5月 21日以来最高。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 340,408 253,731 位 空头仓 515,313 493,447 位 净仓位 -174,905 -239,716 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 540,710 367,932 位 空头仓 870,915 837,777 位 净仓位 -330,205 -469,845 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 699,411 719,573 位 空头仓 649,348 716,849 位 净仓位 50,063 2,724 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 176,664 152,121 位 空头仓 137,299 139,448 位 净仓位 39,365 12,673 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 49,412 48,698 位 空头仓 160,287 152,805 位 净仓位 -110,875 -104,107 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 11月10日当 前一 周 周 多头仓 835,354 904,686 位 空头仓 3,367,144 3,133,665 位 净仓位 -2,531,790 -2,228,979 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 11月10日当 前一周 周 多头仓位 74,225 136,443 空头仓位 168,249 166,264 净仓位 -94,024 -29,821 (完) (编译 李爽 审校 王兴亚)