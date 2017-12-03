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全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透
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2017年12月3日 / 早上7点58分 / 2 天前

全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约12月1日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模增至约一个多月来最高
。
    
    11月28日止当周，美元净空仓规模为39.3亿美元。之前一周美元净空
仓为31.5亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary 
Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元
这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    美元净空仓为连续第二周增加，投机客已经连续20周持有美元净空仓
。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为62.13亿美元，高
于之前一周的52.3亿美元。
    
    美元指数本周小幅收高0.1%，得益于美国强劲的经济数据。
    
    “数据基本上证实，全球最大经济体美国在迈入2017年最后几个月之
际，经济动能增强，”Commonwealth FX驻华盛顿的首席市场分析师Omer 
Esiner说。
    
    他补充说，这些经济报告多数令人依旧预期，美国联邦储备理事会(
美联储/FED)将继续稳步并循序渐进地推进美国货币政策的正常化。
    
    但如果不是美国广播公司(ABC)新闻报导，前美国国家安全顾问弗林
准备指证特朗普总统在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接洽，美元本周的
涨幅会更大。
    
    “由于弗林的消息，美元在美国税改议案结果以及美联储12月中旬下
次政策会议前，似乎将停滞不前，”Forex.com研究部主管James Chen说
。
    
    同期日圆净空仓下降至110,640口，为10月中旬以来最小。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)   
            11月28日当   前一周
            周           
 多头仓位        39,793      44,382
 空头仓位       150,433     166,984
 净仓位        -110,640    -122,602
    
    欧元(125,000欧元为1口)   
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位         205,160   195,909
 空头仓位         115,479   100,472
 净仓位            89,681    95,437
    
    英镑(62,500英镑为1口)   
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位          66,549    58,358
 空头仓位          61,976    58,658
 净仓位             4,573      -300
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位          17,581    20,821
 空头仓位          47,765    50,561
 净仓位           -30,184   -29,740
    
    加元(100,000加元为1口)   
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位          67,882    67,324
 空头仓位          22,224    22,199
 净仓位            45,658    45,125
    
    澳元(100,000澳元为1口)
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位          78,202    78,134
 空头仓位          39,320    38,317
 净仓位            38,882    39,817
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位         112,966   110,044
 空头仓位          23,400    29,658
 净仓位            89,566    80,386
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              11月28日当   前一周
              周           
 多头仓位          23,960    22,489
 空头仓位          37,982    35,883
 净仓位           -14,022   -13,394
 (完) (编译 郑茵 审校 白云)

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