全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透

路透纽约12月1日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模增至约一个多月来最高 。 11月28日止当周，美元净空仓规模为39.3亿美元。之前一周美元净空 仓为31.5亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元 这六种主要货币的净仓位来计算。 美元净空仓为连续第二周增加，投机客已经连续20周持有美元净空仓 。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为62.13亿美元，高 于之前一周的52.3亿美元。 美元指数本周小幅收高0.1%，得益于美国强劲的经济数据。 “数据基本上证实，全球最大经济体美国在迈入2017年最后几个月之 际，经济动能增强，”Commonwealth FX驻华盛顿的首席市场分析师Omer Esiner说。 他补充说，这些经济报告多数令人依旧预期，美国联邦储备理事会( 美联储/FED)将继续稳步并循序渐进地推进美国货币政策的正常化。 但如果不是美国广播公司(ABC)新闻报导，前美国国家安全顾问弗林 准备指证特朗普总统在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接洽，美元本周的 涨幅会更大。 “由于弗林的消息，美元在美国税改议案结果以及美联储12月中旬下 次政策会议前，似乎将停滞不前，”Forex.com研究部主管James Chen说 。 同期日圆净空仓下降至110,640口，为10月中旬以来最小。 日圆(12,500,000日圆为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 39,793 44,382 空头仓位 150,433 166,984 净仓位 -110,640 -122,602 欧元(125,000欧元为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 205,160 195,909 空头仓位 115,479 100,472 净仓位 89,681 95,437 英镑(62,500英镑为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 66,549 58,358 空头仓位 61,976 58,658 净仓位 4,573 -300 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 17,581 20,821 空头仓位 47,765 50,561 净仓位 -30,184 -29,740 加元(100,000加元为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 67,882 67,324 空头仓位 22,224 22,199 净仓位 45,658 45,125 澳元(100,000澳元为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 78,202 78,134 空头仓位 39,320 38,317 净仓位 38,882 39,817 墨西哥披索(500,000披索为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 112,966 110,044 空头仓位 23,400 29,658 净仓位 89,566 80,386 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 11月28日当 前一周 周 多头仓位 23,960 22,489 空头仓位 37,982 35,883 净仓位 -14,022 -13,394 (完) (编译 郑茵 审校 白云)