全球汇市：最近一周投机客美元净空仓升至10月中以来最高--CFTC/路透

路透纽约1月12日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中以来最 高。 1月9日止当周，美元净空仓规模为88.5亿美元，此前一周约为46.2亿 美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Mo净仓位ary Market) 美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主 要货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为101.4亿美元，高于 之前一周的54.3亿美元。 美元指数周五跌至三年低点90.934，此前在2017年收低将近10 %，为2003年以来最差年度表现。 在多伦多的OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza认为，对于经济成 长和政治稳定的担忧已损及美元走势，并继续拖累其前景。 他表示，投资者正密切关注通胀情况，迄今为止通胀表现一直较为迟 滞。 扣除食品和能源的美国个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月以来 一直未能达到目标。该数据是美联储颇为重视的通胀率指标。 数据还显示，同期欧元净多仓升至144,691口的纪录新高。 周五欧元兑美元急升至逾三年高点，因投资人预期欧洲央行正准备缩 减大规模货币刺激计划。 英镑净多仓也升至2014年9月以来最高。 英镑兑美元周五急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰 和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。 数据还显示，投机客在Cboe Global Markets的比特币期货净空仓升 至1,907口。 韩国政府周四称计划禁止加密货币的交易，导致比特币大幅下挫，并 引发虚拟货币市场震荡。此外，韩国警方和税务机构突击检查了国内几家 最大的加密货币交易所，因怀疑有逃税行为。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 37,376 39,592 空头仓位 162,912 161,358 净仓位 -125,536 -121,766 欧元(125,000欧元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 242,053 236,808 位 空头仓 97,362 108,940 位 净仓位 144,691 127,868 英镑(62,500英镑为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 85,039 93,611 位 空头仓 59,547 77,376 位 净仓位 25,492 16,235 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 18,523 24,984 位 空头仓 40,445 41,216 位 净仓位 -21,922 -16,232 加元(100,000加元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 58,581 49,297 位 空头仓 41,120 34,558 位 净仓位 17,461 14,739 澳元(100,000澳元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 52,347 45,175 位 空头仓 46,889 65,201 位 净仓位 5,458 -20,026 墨西哥披索(500,000披索为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 78,703 93,804 空头仓位 48,906 58,746 净仓位 29,797 35,058 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 17,304 15,509 空头仓位 28,321 32,494 净仓位 -11,017 -16,985 (完) (编译 郑茵 审校 李爽)