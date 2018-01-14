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全球汇市：最近一周投机客美元净空仓升至10月中以来最高--CFTC/路透
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#市场报道
January 14, 2018 / 6:01 AM / 更新于 a day ago

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓升至10月中以来最高--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约1月12日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中以来最
高。
    
    1月9日止当周，美元净空仓规模为88.5亿美元，此前一周约为46.2亿
美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Mo净仓位ary Market)
美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主
要货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为101.4亿美元，高于
之前一周的54.3亿美元。
    
    美元指数周五跌至三年低点90.934，此前在2017年收低将近10
%，为2003年以来最差年度表现。
    
    在多伦多的OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza认为，对于经济成
长和政治稳定的担忧已损及美元走势，并继续拖累其前景。
    
    他表示，投资者正密切关注通胀情况，迄今为止通胀表现一直较为迟
滞。
    
    扣除食品和能源的美国个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月以来
一直未能达到目标。该数据是美联储颇为重视的通胀率指标。
    
    数据还显示，同期欧元净多仓升至144,691口的纪录新高。
    
    周五欧元兑美元急升至逾三年高点，因投资人预期欧洲央行正准备缩
 减大规模货币刺激计划。
    
    英镑净多仓也升至2014年9月以来最高。
    
    英镑兑美元周五急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰
和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。
    
    数据还显示，投机客在Cboe Global Markets的比特币期货净空仓升
至1,907口。
    
    韩国政府周四称计划禁止加密货币的交易，导致比特币大幅下挫，并
引发虚拟货币市场震荡。此外，韩国警方和税务机构突击检查了国内几家
最大的加密货币交易所，因怀疑有逃税行为。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
            1月9日当周    前一周
 多头仓位   37,376        39,592
 空头仓位   162,912       161,358
 净仓位     -125,536      -121,766
 
    欧元(125,000欧元为1口)     
          1月9日当周    前一周
 多头仓   242,053       236,808
 位                     
 空头仓   97,362        108,940
 位                     
 净仓位   144,691       127,868
 
    英镑(62,500英镑为1口)       
          1月9日当周    前一周
 多头仓   85,039        93,611
 位                     
 空头仓   59,547        77,376
 位                     
 净仓位   25,492        16,235
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)       
          1月9日当周     前一周
 多头仓   18,523         24,984
 位                      
 空头仓   40,445         41,216
 位                      
 净仓位   -21,922        -16,232
 
    加元(100,000加元为1口)       
          1月9日当周      前一周
 多头仓   58,581          49,297
 位                       
 空头仓   41,120          34,558
 位                       
 净仓位   17,461          14,739
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          1月9日当周      前一周
 多头仓   52,347          45,175
 位                       
 空头仓   46,889          65,201
 位                       
 净仓位   5,458           -20,026
 

    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           1月9日当周     前一周
 多头仓位  78,703         93,804
 空头仓位  48,906         58,746
 净仓位    29,797         35,058
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           1月9日当周     前一周
 多头仓位  17,304         15,509
 空头仓位  28,321         32,494
 净仓位    -11,017        -16,985
 (完) (编译 郑茵 审校 李爽)

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