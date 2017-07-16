美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓连续第三周减少--CFTC

路透7月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美 国10年期公债期货净多仓连续第三周减少。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月11日投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为2 57,027口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为262,962口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 182,001 179,819 空头仓位 438,814 437,006 净仓位 -256,813 -257,187 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 353,310 403,416 空头仓位 628,904 622,709 净仓位 -275,594 -219,293 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 822,734 824,954 空头仓位 565,707 561,992 净仓位 257,027 262,962 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 190,123 184,378 空头仓位 139,691 117,357 净仓位 50,432 67,021 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 74,586 80,930 空头仓位 130,526 145,115 净仓位 -55,940 -64,185 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 790,835 809,961 空头仓位 2,452,952 2,440,796 净仓位 -1,662,117 -1,630,835 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 7月11日当周 前一周 多头仓位 183,956 191,926 空头仓位 362,885 370,799 净仓位 -178,929 -178,873 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)