美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC

路透7月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周下降，当时美联储尚 未召开政策会议。此次会议上美联储如预期维持利率不变。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月25日止投机客持有的美国10年 期公债期货多仓较空仓多出280,684口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为282,329口。<1CFT C11> 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 191,134 176,485 空头仓位 436,640 450,698 净仓位 -245,506 -274,213 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 341,044 345,465 空头仓位 635,432 627,790 净仓位 -294,388 -282,325 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 873,702 852,455 空头仓位 593,018 570,126 净仓位 280,684 282,329 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 191,262 189,600 空头仓位 134,894 138,150 净仓位 56,368 51,450 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 77,531 71,506 空头仓位 135,765 135,182 净仓位 -58,234 -63,676 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 936,106 912,533 空头仓位 2,445,828 2,436,598 净仓位 -1,509,722 -1,524,065 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 183,101 182,546 空头仓位 383,612 378,898 净仓位 -200,511 -196,352(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)