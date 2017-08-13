美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC

路透8月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周增加。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，8月8日止投机客持有的美国10年期 公债期货多仓较空仓多出229,836口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为210,880口。<1CFT C11> 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 222,079 183,770 空头仓位 386,613 380,256 净仓位 -164,534 -196,486 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 411,315 370,127 空头仓位 622,438 611,828 净仓位 -211,123 -241,701 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 900,742 850,606 空头仓位 670,906 639,726 净仓位 229,836 210,880 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 217,525 196,109 空头仓位 140,908 147,299 净仓位 76,617 48,810 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 86,334 81,695 空头仓位 153,156 136,224 净仓位 -66,822 -54,529 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 976,745 1,001,820 空头仓位 2,557,348 2,536,111 净仓位 -1,580,603 -1,534,291 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 25,747 21,759 空头仓位 311,772 306,904 净仓位 -286,025 -285,145 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)