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美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC
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2017年8月13日 / 凌晨1点59分 / 1 天前

美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周增加。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，8月8日止投机客持有的美国10年期
公债期货多仓较空仓多出229,836口。
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为210,880口。<1CFT
C11>
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：   
     
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)    
             8月8日当周            前一周
 多头仓位          222,079        183,770
 空头仓位          386,613        380,256
 净仓位           -164,534       -196,486
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
             8月8日当周            前一周
 多头仓位          411,315        370,127
 空头仓位          622,438        611,828
 净仓位           -211,123       -241,701
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)    
             8月8日当周            前一周
 多头仓位          900,742        850,606
 空头仓位          670,906        639,726
 净仓位            229,836        210,880
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
             8月8日当周            前一周
 多头仓位          217,525        196,109
 空头仓位          140,908        147,299
 净仓位             76,617         48,810
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
             8月8日当周            前一周
 多头仓位           86,334         81,695
 空头仓位          153,156        136,224
 净仓位            -66,822        -54,529
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
             8月8日当周            前一周
 多头仓位          976,745      1,001,820
 空头仓位        2,557,348      2,536,111
 净仓位         -1,580,603     -1,534,291
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
             8月8日当周            前一周
 多头仓位           25,747         21,759
 空头仓位          311,772        306,904
 净仓位           -286,025       -285,145
 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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