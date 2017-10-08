美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓降至一个月低点--CFTC

路透10月6日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，本周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓降至一个月最低位，因经济数据向好。

美国制造业和服务业活动数据令人鼓舞，未受飓风哈维和伊尔玛影响，一些交易商因此加大对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年12月升息的押注。这种看法可能导致投机客削减中长期公债多仓，或增加利率期货空仓。

CFTC最新数据显示，10月3日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多出232,156口。

这是9月5日止当周的221,806口以来的最低位。

一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为256,626口。

周五，美国指标10年期公债收益率攀升至五个月高位，30年期收益率升至两个月高位。此前发布的数据显示，全球最大经济体--美国上月的就业岗位减少，但报告中关于失业率和薪资增长部分的内容，说明劳动力市场仍在改善。不过分析师表示，在报导称朝鲜准备试射远程导弹后，公债收益率升幅缩窄。

投机客持有的美国两年期和五年期公债期货净空仓分别增至226,840口和283,799口，为7月25日以来最大净空仓规模。

投机客削减美国15-25年期公债期货净空仓至14,771口，为5月16日以来最低位。

投机客持有的欧洲美元利率期货净空仓增至6月18日以来最高位180.9万口。

以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：

美国两年期公债期货(200,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 226,421 281,175 空头仓位 453,261 464,072 净仓位 -226,840 -182,897

美国五年期公债期货(100,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 396,625 425,387 空头仓位 680,424 653,661 净仓位 -283,799 -228,274

美国10年期公债期货(100,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 866,991 893,344 空头仓位 634,835 636,718 净仓位 232,156 256,626

美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 161,896 183,498 空头仓位 147,125 130,588 净仓位 14,771 52,910

美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 64,509 54,836 空头仓位 148,347 153,564 净仓位 -83,838 -98,728

欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 897,584 877,915 空头仓位 2,706,852 2,572,191 净仓位 -1,809,268 -1,694,276

美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)

10月3日当周 之前一周 多头仓位 52,493 81,312 空头仓位 198,013 222,590 净仓位 -145,520 -141,278 (完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)