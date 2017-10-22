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美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓降至六个月低点--CFTC
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#债券
2017年10月22日 / 凌晨4点21分 / 3 天内

美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓降至六个月低点--CFTC

3 分钟阅读

    * 投机客持有的两年期、五年期美国公债净空仓触及纪录高位
    * 美国两年期公债收益率接近九年高位

    路透10月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，本周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓降至六个月低位，因预
期美联储将再次加息。
    
    美国总统特朗普可能提名一位立场强硬的美联储主席候选人，这种预
期也加大了本周美国公债市场的卖压。
      
    CFTC最新数据显示，10月17日止当周，投机客持有的美国10年期公债
期货多仓较空仓多出106,291口。             
    
    这是4月18日止当周41,300口以来的最低净多仓水平。

    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为192,606口。<1CFT
C11>    
    
    美国公债收益率周五上涨，10年期公债收益率触及两周高位2.392%，
因在美国参议院周四稍晚通过了预算决议后，投资人担心通胀上升和联邦
借款增加，遂减持公债仓位。        
    
    参议院此举提升了对特朗普将能够实施减税计划的预期。减税将在未
来10年使美国联邦赤字扩大多达1.5万亿美元。
    
    另一方面，减税料提振经济增长，这将推动美联储进一步加息。
    
    路透数据显示，两年期公债收益率周五升至1.584%的近九年高位。
    
    截止周二的一周，投机客持有的美国两年期公债期货净空仓连续第四
周上升，触及纪录高位312,453口。
    
    投机客持有的五年期公债期货净空仓增至445,579口，亦为纪录最高
。
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：   
    
     美国两年期公债期货(200,000美元为1口)  
              10月17日当周      之前一周                   
 多头仓位        276,978        241,447
 空头仓位        589,431        492,491
 净仓位         -312,453       -251,044

    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
              10月17日当周      之前一周                   
 多头仓位        355,004        388,779
 空头仓位        800,583        690,364
 净仓位         -445,579       -301,585

    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
             10月17日当周       之前一周                   
 多头仓位       774,341        847,528
 空头仓位       668,050        654,922
 净仓位         106,291        192,606
    
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
             10月17日当周       之前一周                   
 多头仓位        184,195        172,775
 空头仓位        133,220        145,202
 净仓位           50,975         27,573

    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
             10月17日当周       之前一周                   
 多头仓位         61,277         61,191
 空头仓位        153,454        153,620
 净仓位          -92,177        -92,429
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
             10月17日当周      之前一周                   
 多头仓位        948,024        913,569
 空头仓位      3,170,922      3,018,168
 净仓位       -2,222,898     -2,104,599
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
              10月17日当周      之前一周                   
 多头仓位        105,199         79,145
 空头仓位        166,795        203,937
 净仓位          -61,596       -124,792
 (完) (编译 李爽  审校 郑茵)

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