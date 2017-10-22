美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓降至六个月低点--CFTC

* 投机客持有的两年期、五年期美国公债净空仓触及纪录高位 * 美国两年期公债收益率接近九年高位 路透10月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，本周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓降至六个月低位，因预 期美联储将再次加息。 美国总统特朗普可能提名一位立场强硬的美联储主席候选人，这种预 期也加大了本周美国公债市场的卖压。 CFTC最新数据显示，10月17日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货多仓较空仓多出106,291口。 这是4月18日止当周41,300口以来的最低净多仓水平。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为192,606口。<1CFT C11> 美国公债收益率周五上涨，10年期公债收益率触及两周高位2.392%， 因在美国参议院周四稍晚通过了预算决议后，投资人担心通胀上升和联邦 借款增加，遂减持公债仓位。 参议院此举提升了对特朗普将能够实施减税计划的预期。减税将在未 来10年使美国联邦赤字扩大多达1.5万亿美元。 另一方面，减税料提振经济增长，这将推动美联储进一步加息。 路透数据显示，两年期公债收益率周五升至1.584%的近九年高位。 截止周二的一周，投机客持有的美国两年期公债期货净空仓连续第四 周上升，触及纪录高位312,453口。 投机客持有的五年期公债期货净空仓增至445,579口，亦为纪录最高 。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 276,978 241,447 空头仓位 589,431 492,491 净仓位 -312,453 -251,044 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 355,004 388,779 空头仓位 800,583 690,364 净仓位 -445,579 -301,585 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 774,341 847,528 空头仓位 668,050 654,922 净仓位 106,291 192,606 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 184,195 172,775 空头仓位 133,220 145,202 净仓位 50,975 27,573 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 61,277 61,191 空头仓位 153,454 153,620 净仓位 -92,177 -92,429 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 948,024 913,569 空头仓位 3,170,922 3,018,168 净仓位 -2,222,898 -2,104,599 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 105,199 79,145 空头仓位 166,795 203,937 净仓位 -61,596 -124,792 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)