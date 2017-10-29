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美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓上升--CFTC
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#债券
2017年10月29日 / 凌晨3点18分 / 1 天内

美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓上升--CFTC

2 分钟阅读

    * 投机客持有的两年期、五年期美国公债期货净空仓从纪录高位回落
    * 美国五年期、10年期公债收益率触及七个月高点

    路透10月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，本周稍早投机客持有的美国10年期公债期货净多仓从六个月低位回升
。同时，收益率随股市走强而上升。
    
    10年期美债收益率           周三触及七个月高点，因耐久财和新
屋销售数据强于预期，美国总统特朗普可能选择一位比叶伦更倾向于加快
升息速度的人士担任美联储新主席。
    
    CFTC最新数据显示，10月24日止当周，投机客持有的美国10年期公债
 期货多仓较空仓多出153,597口。              
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为106,291口。 <1CF
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    与此同时，投机客持有的两年期和五年期美国公债期货净空仓从纪录
高点回落。
    
    两年期美债收益率          周五触及将近九年高点1.639%，因美国
第三季经济成长数据意外强劲。不过该收益率当日仍然收低，因有关加泰
罗尼亚从西班牙分裂出去的忧虑持续存在，刺激避险买盘，且有报导称特
朗普总统倾向让鲍威尔担任下任美联储主席。
    
    五年期美债收益率          周五触及七个月高点2.093%，随后回落
至2.035%，当日跌逾3个基点。
    
    10年期美债收益率           收报2.419%，较周四尾盘跌3.5个基点
。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：

    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)

              10月24日当周      之前一周
  多头仓位        249,530        276,978
  空头仓位        545,278        589,431
  净仓位         -295,748       -312,453

    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)

              10月24日当周      之前一周
  多头仓位        420,919        355,004
  空头仓位        806,878        800,583
  净仓位         -385,959       -445,579

    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)

             10月24日当周       之前一周
  多头仓位       870,062        774,341
  空头仓位       716,465        668,050
  净仓位         153,597        106,291

    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)

             10月24日当周       之前一周
  多头仓位        178,761        184,195
  空头仓位        140,063        133,220
  净仓位           38,698         50,975

    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)

             10月24日当周       之前一周
  多头仓位         48,118         61,277
  空头仓位        148,729        153,454
  净仓位         -100,611        -92,177

    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)

             10月24日当周      之前一周
  多头仓位        964,362        948,024
  空头仓位      3,133,570      3,170,922
  净仓位       -2,169,208     -2,222,898

    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)

              10月24日当周      之前一周
  多头仓位        125,979        105,199
  空头仓位        160,125        166,795
  净仓位          -34,146        -61,596
 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)

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