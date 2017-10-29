美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓上升--CFTC

* 投机客持有的两年期、五年期美国公债期货净空仓从纪录高位回落 * 美国五年期、10年期公债收益率触及七个月高点 路透10月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，本周稍早投机客持有的美国10年期公债期货净多仓从六个月低位回升 。同时，收益率随股市走强而上升。 10年期美债收益率 周三触及七个月高点，因耐久财和新 屋销售数据强于预期，美国总统特朗普可能选择一位比叶伦更倾向于加快 升息速度的人士担任美联储新主席。 CFTC最新数据显示，10月24日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货多仓较空仓多出153,597口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为106,291口。 <1CF TC11> 与此同时，投机客持有的两年期和五年期美国公债期货净空仓从纪录 高点回落。 两年期美债收益率 周五触及将近九年高点1.639%，因美国 第三季经济成长数据意外强劲。不过该收益率当日仍然收低，因有关加泰 罗尼亚从西班牙分裂出去的忧虑持续存在，刺激避险买盘，且有报导称特 朗普总统倾向让鲍威尔担任下任美联储主席。 五年期美债收益率 周五触及七个月高点2.093%，随后回落 至2.035%，当日跌逾3个基点。 10年期美债收益率 收报2.419%，较周四尾盘跌3.5个基点 。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 249,530 276,978 空头仓位 545,278 589,431 净仓位 -295,748 -312,453 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 420,919 355,004 空头仓位 806,878 800,583 净仓位 -385,959 -445,579 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 870,062 774,341 空头仓位 716,465 668,050 净仓位 153,597 106,291 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 178,761 184,195 空头仓位 140,063 133,220 净仓位 38,698 50,975 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 48,118 61,277 空头仓位 148,729 153,454 净仓位 -100,611 -92,177 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 964,362 948,024 空头仓位 3,133,570 3,170,922 净仓位 -2,169,208 -2,222,898 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 125,979 105,199 空头仓位 160,125 166,795 净仓位 -34,146 -61,596 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)